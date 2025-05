Informację o śmierci reżysera przekazała jego asystentka i menadżerka, Marisa Forzano. W rozmowie z "The New York Times" podała, że Robert Benton zmarł w swoim domu na Manhattanie.

Kolejną statuetkę zdobył za najlepszy scenariusz oryginalny do filmu "Miejsca w sercu" z 1984 roku. Robert Benton otrzymał cztery nominacje do Nagrody Akademii Filmowej oraz szereg innych nagród i nominacji, m.in. Złotego Globa.

Robert Benton nie żyje

Benton urodził się 29 września 1932 roku w Waxahachie w stanie Teksas. Swoje pierwsze kroki na ścieżce zawodowej stawiał w magazynie "Esquire". Natomiast w drugiej połowie lat 60. zajmował się pisaniem sztuk teatralnych. Jego debiut w branży filmowej miał miejsce w 1967 roku i był to scenariusz do "Bonnie i Clyde". Powstał on we współpracy z Davidem Newmanem. Za ten tytuł otrzymał swoją pierwszą nominację do Oscara.