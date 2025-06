Takie plany ma mieć Nawrocki ws. Kancelarii Prezydenta

"Z jednej strony współpracownicy z Instytutu Pamięci Narodowej, z drugiej strony osoby związane z PiS, z trzeciej – sięgnięcie po ludzi bezpartyjnych lub związanych z innymi ugrupowaniami" – czytamy w tekście Michała Wróblewskiego. Nie jest wykluczone, że mogą to być osoby związane z Konfederacją.

WP ustaliła też m.in., że prezydenckim fotografem zostanie Mikołaj Bujak. Portal pisze te, że do Pałacu trafi być może Emilia Wierzbicki – dziennikarka, która była do tej pory rzeczniczką kampanii Nawrockiego.

Nawrockiemu pogratulował już odchodzący prezydent. "Panu Prezydentowi-Elektowi dr. Karolowi Nawrockiemu jeszcze raz gratuluję zwycięstwa w wyborach. To był trudny, czasem bolesny, ale niezwykle mężny bój o Polskę, o to jak mają być prowadzone sprawy naszej Ojczyzny. Dziękuję za tę heroiczną walkę do ostatniej minuty kampanii! Dziękuję za zwycięstwo Panu, Rodzinie i Współpracownikom! Brawo!" – napisał w serwisie X Andrzej Duda.