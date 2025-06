Ta suszarka do włosów perfumuje podczas suszenia. Kosztuje mniej niż Dyson

Na rynku pojawił się nowy zawodnik, który może mocno namieszać w świecie beauty-tech. Chodzi o Dreame Glory Mix – suszarkę do włosów, która oprócz suszenia i stylizacji... perfumuje włosy. I to nie na chwilę – zapach utrzymuje się nawet przez 8 godzin po użyciu. Podobno!

Brzmi nietypowo? Zdecydowanie. Glory Mix to pierwsza suszarka, która wykorzystuje specjalny system aromatyzujący z wymiennymi wkładkami zapachowymi. Dzięki temu możesz dobrać aromat do nastroju, okazji albo... po prostu pogody za oknem. Na razie wygląda to na coś pomiędzy gadżetem a małą rewolucją.