Metoda OMO uratowała moje suche włosy. Nie myjesz ich szamponem

Zdecydowanie mogę powiedzieć, że w mojej pielęgnacyjnej przygodzie z włosami odkryłam już wiele metod i trików. Jednak to, co zmieniło moją pielęgnację na zawsze, to metoda OMO. Gdy po raz pierwszy usłyszałam o tym sposobie, nie do końca wierzyłam, że to może działać. Jak to mam nie myć włosów szamponem? A jednak – OMO to ratunek, który suche kosmyki zamienia w gładkie pasma.