Nina Nawrocka i anegdota o bracie Karolu: Po prostu je sobie przywłaszczył

– Był zawsze silniejszy ode mnie, wiadomo, nie miałam szans z nim przy starciu o słodycze, które w tamtych czasach były bardzo rzadko dostępne i mama rozpieszczała nas tylko w niedzielę. I bardzo często było tak, że gdy chowałam swoje słodycze, po kilku dniach nie mogłam ich znaleźć i okazywało się, że mój starszy brat po prostu je sobie przywłaszczył – mówiła na nagraniu z maja Nina Nawrocka.

Siostra Nawrockiego o swoim bracie

Jak podkreśliła, "Karol był bardzo troskliwym bratem i zawsze się nią opiekował jako młodszą siostrą". – Zawsze czułam, że jest właśnie tym moim opiekunem, czy na podwórku, czy mnie bronił przed koleżankami, które mi dokuczały – wspominała.

– Opiekun to jest też kolejne słowo, którym mogę określić mojego brata. W momencie kiedy odszedł mój tata, ja byłam nastolatką, to był taki strzał po prostu emocjonalny, smutku ogromnego. I w tym momencie mój brat przejął rolę taty, opiekował się mną, uspokajał mnie, mówił: "Nisia, damy radę, wszystko będzie dobrze, jesteś silna" –wskazała.

– Mój brat był zawsze taki, że on wiedział, co on chce od życia, że historia, sport, to było jego życie – dodała.

– Jeżeli ma chwilę wolnego, to spędza ją z Martą, z dziećmi. Ja tylko czekam na znak od Marty, kiedy Karol jest w domu. I wtedy pakuje się do samochodu razem z mamą i jedziemy do nich i spędzamy razem czas. I to są takie wspaniałe momenty, bo tęsknimy za sobą, wiadomo – opisała.

Nawrocki zabrał głos po wyborach

Przypomnijmy, że w poniedziałek (2 czerwca) na koncie Karola Nawrockiego na X pojawił się obszerny wpis. To pierwszy komentarz prezydenta-elekta po ogłoszeniu oficjalnych wyników przez PKW. Kandydat PiS zdobył 50,89 proc. i to on na początku sierpnia przejmie schedę po Andrzeju Dudzie.

"Dziękuję za każdy oddany na mnie głos, za każde dobre słowo i gest. Za wszystkie wyrazy wsparcia w tym niezwykle trudnym boju o Polskę. Wygraliśmy wspólnie dla dobra naszej ukochanej ojczyzny" – czytamy.

I dalej: "Dam z siebie wszystko, by sprostać państwa oczekiwaniom. Możecie być pewni, że jako głowa państwa nie odpuszczę żadnej z ważnych dla Polski i Polaków spraw. Będę państwa godnie reprezentować na arenie międzynarodowej, pilnując podmiotowego traktowania Polski".

"Czułem, że jesteście ze mną, mimo wielu manipulacji i fali hejtu, jaki wylewał się na mnie oraz moją rodzinę. (...) Chcemy żyć w bezpiecznym, silnym gospodarczo kraju, który dba o najsłabszych. Państwie, które się liczy w relacjach międzynarodowych, europejskich i transatlantyckich. Państwie dbającym o swoją wielowiekową tradycję oraz szanującym historię" – napisał Nawrocki.