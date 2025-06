Mniejsze „pole manewru”

Decyzja berlińskiego sądu – jak przyznał Merz – „zawęża pole manewru”. – Ale pole manewru nadal istnieje. Wiemy, że nadal możemy zawracać (migrantów) – powiedział kanclerz dzisiaj (03.06.2025) na kongresie Niemieckiego Związku Miast i Gmin w Berlinie. – Oczywiście zrobimy to w ramach istniejącego prawa europejskiego. Zrobimy to również po to, aby chronić bezpieczeństwo i porządek publiczny w naszym kraju i zapobiec przeciążeniu miast i gmin – dodał.