Z całego 16-letniego okresu rządów Angeli Merkel żadne inne zdanie nie utrwaliło się w pamięci Niemców tak, jak jej zapewnienie "damy radę!". Wypowiedziała je latem 2015 roku, w momencie, kiedy w ciągu kilku miesięcy do Niemiec przybyły setki tysięcy migrantów, a niemieckie gminy stanęły przed poważnym wyzwaniem.

"Nie powiedziałam, że ja dam radę"

W przyszłym tygodniu jej następca – Friedrich Merz – zostanie najprawdopodobniej wybrany na szefa niemieckiego rządu. Najważniejszym celem przyszłej chadecko-socjaldemokratycznej koalicji będzie ograniczenie migracji do Niemiec.

– Nie powiedziałam wtedy, że ja dam radę – podkreśliła Merkel w Hanowerze. – To było moje przekonanie, że w Niemczech jest wielu ludzi, którzy w takiej sytuacji kryzysowej pomogą. I tak było, z czego możemy być dumni. Nie pozwólmy, by nam to odebrano – powiedziała.