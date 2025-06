Były członek zarządu Orlenu zatrzymany. W tle głośna afera z Hezbollahem

"Michał R. został zatrzymany w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczącym wyrządzenia spółkom OTS Gmbh i Orlen S.A. szkody w kwocie ok. 378 milionów USD, będącej równowartością kwoty ok. 1,5 miliarda PLN w wyniku zawarcia w okresie od 21 sierpnia 2023 r. do 21 grudnia 2023 r. trzech niekorzystnych kontraktów na zakup ropy naftowej" – przekazał w środę prok. Mateusz Martyniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie.