"W ocenie Polski Ukraina przybyła do Stambułu, by szukać pokoju. Rosja – by narzucić warunki kapitulacji. Dmitrij Miedwiediew przyznał, że celem Rosji jest zyskanie na czasie i osiągnięcie całkowitego zwycięstwa. Rosja nadal drwi z wysiłków prezydenta Trumpa na rzecz pokoju" – napisał w środę szef MSZ Radosław Sikorski.

"Dajmy szansę sankcjom. Z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywy w Kongresie USA i mamy nadzieję, że doprowadzą one do trwałego pokoju opartego na Karcie Narodów Zjednoczonych" – czytamy.

Tyle udało się wynegocjować w Turcji

Moskwa zadeklarowała także gotowość do przekazania Ukrainie ciał 6 tysięcy poległych żołnierzy. Wraz z tym pojawiła się propozycja krótkiego – 2–3-dniowego zawieszenia broni na wybranych odcinkach frontu, by umożliwić odbiór zwłok.

– Oni nie traktują zawieszenia broni poważnie – skomentował Wołodymyr Zełenski. – Mówią o przerwie tylko po to, by zebrać swoich martwych. Uważam, że to absurd, bo prawdziwe zawieszenie broni powinno służyć temu, by nikt więcej nie ginął. Dla nich to tylko chwilowy przystanek w wojnie – dodał.