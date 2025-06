"Kanclerz nie wystąpi jako petent". Merz ponownie spotka się z Trumpem

Mają numery swoich prywatnych komórek i mówią do siebie „Donald” i „Friedrich”. Ale poza przelotnym spotkaniem kilka lat temu w Nowym Jorku nigdy więcej się nie spotkali. Do teraz: nowy kanclerz Niemiec Friedrich Merz z konserwatywnej CDU właśnie jedzie do Donalda Trumpa z inauguracyjną wizytą. Zatrzyma się w Blair House tuż obok Białego Domu, co uważa się za szczególny zaszczyt. Królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta i prezydent Francji Charles de Gaulle też tam nocowali.