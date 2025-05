Cła na Europę mają zacząć obowiązywać od 1 czerwca. Prezydent USA ogłosił ich wprowadzenie na platformie Truth Social. Donald Trump twierdzi, że Unia Europejska wykorzystywała Stany Zjednoczone, a negocjacje handlowe nie przynoszą pożądanych rezultatów, więc przyszedł moment na to, by Ameryka nałożyła cła. Republikanin chciał, by Europa przeniosła produkcję do USA.