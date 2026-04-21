Fot. materiały prasowe

CampusAI, wiodąca polska platforma edukacyjna w zakresie sztucznej inteligencji, została wyróżniona w gronie najlepszych i znalazła się wśród 20 projektów wybranych do finału Startup Battlefield 200 na TechCrunch Disrupt 2025, jednym z najbardziej prestiżowych konkursów startupowych na świecie. Firma otrzymała szansę zaprezentowania swoich rozwiązań przed inwestorami oraz redaktorami TechCrunch. Startupy uczestniczące w tegorocznej edycji reprezentują różne branże, w tym AI, edtech, zdrowie, produkcję, obronność i inne.

Jesteśmy dumni, że nasza wizja znalazła się w Top 20 finalistów na legendarnej scenie Startup Battlefield. Ten awans pozycjonuje CampusAI w ścisłej elicie globalnych innowatorów, co stanowi dowód na to, że nasza wizja tworzenia globalnej i etycznej sieci edukacyjnej AI ma moc, aby fundamentalnie zmienić rynek.

Prezentacja na głównej scenie przed kluczowymi inwestorami to niepowtarzalna platforma do ekspansji, która pozwoli nam znacząco przyspieszyć globalne skalowanie CampusAI i ugruntować naszą pozycję jako lidera w technologiach edukacyjnych nowej generacji, pokazując światu, jak nasza platforma zmienia sposób, w jaki ludzie uczą się i współpracują ze sztuczną inteligencją – mówi Aureliusz Górski, CEO CampusAI i założyciel DistrictORG Inc.

TechCrunch Disrupt 2025 odbywa się od poniedziałku, 27 października, do środy, 29 października, w Moscone West w San Francisco. Wydarzenie to jest znane z prezentowania przełomowych startupów i technologii, a także z omawiania najważniejszych kwestii dla przyszłości branży technologicznej.

Wśród firm, które zadebiutowały na Disrupt, znajdują się Dropbox, Fitbit, Yammer i wiele innych.