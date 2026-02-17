Fot. naTemat

Mówi się, że wygląd to nie wszystko i generalnie to prawda nawet jeśli chodzi o motoryzację. Ale design, zwłaszcza aut elektrycznych, ma duże przełożenie na ich osiągi. O tym jak są projektowane samochody z silnikiem na prąd rozmawiamy z ekspertem Audi, Grzegorzem Laskowskim w najnowszym odcinku Audi E-Lab.

Design samochodów zmienia się na przestrzeni wieków - to niezaprzeczalny fakt. Swoje trzy grosze do tego procesu dodały auta elektryczne, których projektowanie też musi kierować się pewnymi zasadami i uwzględniać wiele czynników. Jak ono wygląda? Co jest brane pod uwagę? Jakie materiały są wykorzystywane? O tym rozmawiamy z Grzegorzem Laskowskim, ekspertem Audi.

Audi już nie raz udowodniło, że potrafi projektować samochody, które robią wrażenie. W przypadku na przykład Audi e-tron GT RS niemieccy inżynierowie postawili poprzeczkę tak wysoko, że konkurencja ma się czego obawiać. To idealne połączenie atletyczności, elegancji i... no cóż, pewnej dozy agresji, którą w przypadku topowej odmiany RS po prostu trzeba mieć.

Więcej na temat tego modelu i filozofii projektowania aut elektrycznych przez Audi w naszym trzecim odcinku Audi E-lab!

A kto nie widział pierwszego oraz drugiego odcinka, to zachęcam, żeby to nadrobić! Linki znajdziecie poniżej.

