Gdyby wskazać producenta samochodów osobowych, który lubi eksperymentować i nie boi się odważnych posunięć, jednym z nich byłaby na pewno Škoda. Widać to choćby na przykładzie rozwiązania, jakim jest napęd 4x4. Taką technologię wsparcia jazdy można znaleźć już w kilku modelach czeskiej marki.

Wywodzący się z samochodów terenowych napęd na cztery koła (4x4) umożliwia jednoczesne przekazywanie momentu obrotowego na wszystkie cztery koła pojazdu. Co to oznacza w praktyce? Głównie lepszą przyczepność i stabilność jazdy, zwłaszcza w trudnych warunkach drogowych. Oto modele Škoda, które mają go na pokładzie.

Škoda Octavia

Jeden z najchętniej wybieranych samochodów w Polsce doczekał się napędu 4x4 wraz z modelami z dieslem 2.0 TDI oraz silnikiem spalinowym 2.0 TSI o mocy 204 KM. To kolejny plus dla Škoda Octavia, która uchodzi za wszechstronne i praktyczne auto z przestronnym wnętrzem, ergonomicznymi rozwiązaniami i elegancką sylwetką.

Škoda Octavia. Materiały prasowe / Škoda

Dostępny w dwóch wersjach nadwozia – liftback oraz kombi – czeski bestseller kusi wygodnymi siedzeniami i funkcjonalnym bagażnikiem. W parze z komfortowymi rozwiązaniami idą również nowoczesne technologie (np. reflektory matrycowe) i systemy bezpieczeństwa (np. asystent cofania z funkcją wykrywania pieszych).

Škoda Superb

Jeden z największych samochodów w ofercie czeskiej marki nie mógł zostać odstawiony na boczny tor, jeśli chodzi o użycie napędu 4x4. W ten układ przekazywania mocy na koła wyposażona jest Škoda Superb TDI 193KM oraz w wersji 2.0 TSI 265KM. Mowa tu o flagowym modelu z bardzo solidnym designem i luksusowym wnętrzem.

Škoda Superb. Materiały prasowe / Škoda

Škoda Superb to ten typ samochodu, który śmiało może konkurować nawet z rywalami z klasy premium. W nadwoziu liftback lub combi zastosowano niezwykle przemyślane wnętrze z m.in. podgrzewanymi fotelami i duży bagażnik, a całość okraszono nadzwyczajnymi technologiami takimi jak np. progresywny układ kierowniczy.

Škoda Kodiaq

W świecie Škody nie mogło zabraknąć dużego SUV-a z napędem na cztery koła. Škoda Kodiaq korzysta z niego w wielu wersjach silnikowych: benzynowych (2.0 TSI 265 KM), oraz tych z dieslem pod maską (2.0 TDI 193 KM). Każda z nich, oferując do siedmiu miejsc siedzących, jawi się jako idealna propozycja dla rodzin na dłuższe trasy.

Škoda Kodiaq. Materiały prasowe / Škoda

Nowa Škoda Kodiaq to dynamicznie wyglądający samochód o sportowym designie. W obszernym wnętrzu z panoramicznym dachem i mnóstwem schowków położono nacisk nie tylko na spersonalizowany komfort (np. trójstrefowa klimatyzacja), ale także na innowacyjne rozwiązania takie jak pokrętła z wyświetlaczami cyfrowymi.

Škoda Karoq

Nowoczesny i kompaktowy SUV z symbolem uskrzydlonej strzały w logo sprzedawany jest w wersji 4x4 z dwiema jednostkami napędowymi: silnikiem benzynowym 2.0 TSI oraz dieslem 2.0 TDI. Niezależnie od tego, co ma pod maską, Škoda Karoq pozostaje samochodem pozycjonowanym jako uniwersalny model do jazdy w mieście i poza nim.

W aucie o muskularnej sylwetce i dynamicznych proporcjach pomieszczono sporo funkcji, które czynią jazdę komfortową i przyjemną. Do dyspozycji są m.in. wirtualny kokpit w 5. układach, zestaw elektronicznych asystentów jazdy terenowej i bagażnik o pojemności do 1630 litrów, a opcjonalnie np. elektryczny dach panoramiczny z osłoną przeciwwiatrową.

Elektryczna Škoda Enyaq

Również pierwszy elektryczny SUV czeskiej marki nie mógł przepuścić okazji, by nie skorzystać z dobrodziejstwa napędu 4x4. Tu system inteligentnego i błyskawicznego rozdzielania momentu obrotowego opiera się na dwóch silnikach elektrycznych, po jednym na każdej osi. To nie koniec atutów, jakie ma nowa Škoda Enyaq.

Elektryczna Škoda Enyaq. Materiały prasowe / Škoda