Napęd 4x4 to technologia jednoczesnego napędzania wszystkich czterech kół pojazdu. Z jego najbardziej zaawansowanej wersji korzystają samochody marki Škoda takie jak Škoda Octavia, Škoda Superb, Škoda Kodiaq, Škoda Karoq i Škoda Enyaq. Materiały prasowe / Škoda

Kiedyś był znakiem rozpoznawczym "terenówek", a teraz trafia pod maskę kolejnych modeli samochodów osobowych. Nic dziwnego, skoro napęd na cztery koła (4x4) jest tym, co ułatwia jazdę w trudnych warunkach drogowych. O jego działaniu i wsparciu na drodze przekonują się kierowcy kilku modeli Škody.

Napęd 4x4 to technologia jednoczesnego napędzania wszystkich czterech kół pojazdu. W tym systemie przekazywanie momentu obrotowego z silnika na koła samochodu osobowego odbywa się równocześnie – między osiami pojazdu, a nie tylko na przednią lub tylną oś, jak ma to miejsce w standardowych układach napędowych.

Jak zbudowany jest napęd 4x4? Tworzą go skrzynia rozdzielcza, która przekazuje moc silnika na przednią i tylną oś, oraz mechanizmy różnicowe, które sprawiają, że koła na jednej osi mogą mieć różne prędkości obrotowe. Za automatyczne dołączanie napędu na dodatkową oś odpowiadają sprzęgła wielopłytkowe lub systemy elektroniczne.

Ideą napędu 4x4, czyli równomiernego lub selektywnego rozdzielania momentu obrotowego na wszystkie koła pojazdu, jest poprawa przyczepności (właściwości trakcyjnych), bezpieczeństwa i stabilności jazdy. Takie rozwiązanie przydaje się głównie na śliskiej, nierównej lub grząskiej nawierzchni np. na mokrej jezdni i w błocie.

O tym, jak samochód będzie zachowywał się na drodze lub w terenie, i w jakim stopniu uda się zabezpieczyć go przed ryzykiem poślizgu, decyduje to, jaki rodzaj napędu 4x4 został wybrany i zamontowany pod jego maską. Współczesne samochody osobowe, szczególnie SUV-y i crossovery, korzystają z czterech głównych systemów.

Stały napęd 4x4, jak wskazuje nazwa, stale przekazuje moment obrotowy na obie osi pojazdu. Dołączany napęd 4x4 działa na jednej, a drugą można dołączyć ręcznie lub automatycznie. Z kolei napęd AWD (All-Wheel Drive) automatycznie dostosowuje podział momentu obrotowego między osiami i kołami na osi bez udziału kierowcy.

To właśnie z tej najbardziej zaawansowanej wersji napędu 4x4 korzystają samochody marki Škoda. Napęd AWD dostępny jest w takich modelach jak Škoda Octavia, Škoda Superb, Škoda Kodiaq i Škoda Karoq. W każdym z tych aut system samodzielnie rozdziela moment obrotowy w zależności od aktualnych warunków drogowych.

Dzięki elektronicznie sterowanej zdolności do dynamicznego dostosowania trakcji do podłoża samochody z napędem All-Wheel Drive i uskrzydloną strzałą w logo mogą natychmiast zareagować, gdy jedna ze stron kół zaczyna tracić przyczepność. W takich okolicznościach moment obrotowy zostaje przeniesiony na koła z lepszą trakcją.

Taki w pełni automatyczny system, wsparty szeregiem zaawansowanych czujników (skrętu, przyspieszenia bocznego, prędkości obrotowej kół), maksymalnie robi użytek z dostępnej przyczepności. W rezultacie kierowca zyskuje lepszą kontrolę nad pojazdem i nie musi obawiać się tak bardzo, że auto wpadnie w poślizg w trudnych warunkach.

Poza całkowicie automatycznym działaniem i wyraźną poprawą bezpieczeństwa na śliskiej nawierzchni napęd AWD ma jeszcze tę zaletę, że jest bardziej ekonomiczny od stałego napędu 4x4. W modelach Škody, choć może działać cały czas w trybie 4x4, domyślnie "napędza" głównie przednie koła, a tylnym daje moc w razie potrzeby.

A czwarty rodzaj napędu 4x4? Można go spotkać w samochodach elektrycznych takich jak Škoda Enyaq. W tym modelu elektronicznie sterowany system kontroluje pracę dwóch niezależnych silników elektrycznych, jednego na przedniej osi i drugiego na tylnej. Jego szybkie i precyzyjne reakcje wydatnie podnoszą właściwości jezdne i bezpieczeństwo.

