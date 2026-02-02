Prowadzisz firmę, która często organizuje podróże służbowe, i martwisz się, jak bardzo unijna polityka zrównoważonego rozwoju uderzy cię po kieszeni? Poszukaj oszczędności, automatyzując raportowanie podróży. Materiały promocyjne / WorkTrips

Prowadzisz firmę, która często organizuje podróże służbowe, i martwisz się, jak bardzo unijna polityka zrównoważonego rozwoju uderzy cię po kieszeni? Mimo wszystko spróbuj dostrzec nie tyle kolejne koszty, ile okazje do inwestycji. A oszczędności? Możesz poszukać ich, automatyzując raportowanie podróży.

Podróże służbowe a ślad węglowy

Od 1 stycznia 2026 roku zgodnie z dyrektywą CSRD małe i średnie przedsiębiorstwa muszą obliczać swój ślad węglowy i raportować go względem celów klimatycznych UE. Choć w okresie przejściowym mogą odroczyć podleganie tym przepisom do 2028 roku, to już teraz otoczenie biznesowe nierzadko oczekuje od nich dostępu do tych danych.

Jeśli wysyłasz pracowników w delegacje, tudzież jesteś managerem wdrażającym w firmie strategię zrównoważonego rozwoju, to w raporcie o śladzie węglowym swojego przedsiębiorstwa musisz uwzględnić podróże służbowe. Środki transportu, jakimi podróżują pracownicy, wymiernie wpływają na wielkość emisji CO 2 do środowiska.

Skoro nowe regulacje unijne zmieniają zasady gry, a z opcji czynią konieczność, to co możesz zrobić? W miarę możliwości wykorzystać maksymalnie kolejne przepisy na swoją korzyść. Wbrew pozorom, na zrównoważone podróże służbowe warto spojrzeć nie od strony kosztów, a zysków.

Dzięki współpracy z WorkTrips możesz skorzystać też z programów kompensacyjnych dwutlenku węgla – ponieść koszt offsetu i uzyskać certyfikat. Materiały promocyjne / WorkTrips

Automatyczne raportowanie drogą do oszczędzania

Poza osobistą satysfakcją ze świadomości, że twoje bardziej zrównoważone podróże przysłużą się planecie, możesz przede wszystkim przekuć nowy obowiązek w realną szansę dla swojej firmy. Raport, który pokaże, jak łączysz biznes z szacunkiem dla środowiska, wzmocni pozytywny wizerunek Twojej marki i wyróżni ją na rynku.

Problem tkwi gdzie indziej, mianowicie w podejściu, jakie przyjmiesz, by zbierać i raportować wymagane dane. Jeśli organizacja wyjazdów służbowych przebiega w Twojej firmie w tradycyjnym modelu – "ogarnia" ją wiele osób na mailach i telefonach – to rzeczywiście jest kłopot, bo trzeba odnaleźć się w papierach i wszystko ręcznie liczyć.

W takim chaosie często na starcie potęgowanym przez brak danych wyjściowych raportowanie staje się skomplikowane, a niekiedy wręcz niemożliwe. Jak wiadomo, komplikacje w biznesie generują koszty, zabierają bezcenny czas i pogarszają morale. By ich uniknąć i uprościć cały wysiłek, potrzebujesz technologii do automatyzacji.

W WorkTrips znajdziesz rozwiązania, które sprawią, że raportowanie o wpływie twojej firmy na środowisko stanie się maksymalnie proste i szybkie. Co więcej, takie narzędzie pozwoli Ci na minimalizowanie śladu węglowego już na etapie planowania delegacji.

Materiały promocyjne / WorkTrips

Zrównoważone podróże służbowe z WorkTrips

Rezerwując wyjazd służbowy przez worktrips.com, otrzymasz informacje o śladzie węglowym pozostawianym przez różne opcje transportu (samolot, pociąg). Możesz więc wybrać tę mniej obciążającą dla środowiska – o niższej emisyjności.

Intuicyjna platforma do zarządzania wyjazdami służbowymi nie tylko umożliwi Ci organizację podróży biznesowych zgodną z polityką zrównoważonego rozwoju twojej firmy. Dzięki współpracy z WorkTrips możesz skorzystać też z programów kompensacyjnych dwutlenku węgla – ponieść koszt offsetu i uzyskać certyfikat.

