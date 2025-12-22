Nie wiesz, jaki smartfonowy prezent kupić bliskiej osobie pod choinkę na tegoroczne Święta? Z szeroką ofertą smartfonów od Plusa łatwo znaleźć model odpowiadający na dane potrzeby. Micah & Sammie Chaffin / Unsplash

Znaleźć smartfona pod choinką to powód do wielkiej radości. Kupić smartfona, który trafi w gust obdarowanej osoby, to już powód do... zmartwień. Głowisz się, który model będzie odpowiedni? A jeśli trafisz kulą w płot? Bez obaw. "Wybadaj" bliską ci osobę i skorzystaj z naszych przejrzystych rekomendacji.

Pasja do fotografowania, rozrywka przy grach, skłonność do streamowania, wybór narzędzia do pracy, zamiłowanie do podróży czy fascynacja światem social mediów – to główne motywacje, które skłaniają ludzi do kupowania konkretnych smartfonów. Dlatego z myślą o prezentach na Święta podzieliliśmy nasze propozycje według tych potrzeb.

W tej sprawie mogliśmy liczyć na naprawdę solidną pomoc, bo od samego Plusa! Posiłkując się jego ofertą smartfonów dostępnych w różnych przedziałach cenowych i na wygodnych warunkach zakupu (tradycyjny, ratalny lub w pakiecie z abonamentem głosowym – np. 60 zł na miesiąc z rabatami) wybraliśmy pasujące do ustalonych preferencji modele.

Łącząc siły ze znanym operatorem, mamy przekonanie, że uwolnimy cię od dylematu pod tytułem "jaki smartfon kupić na prezent" i długich, stresujących poszukiwań ideału w świątecznej pogoni za podarkami. Sprawdź zatem, co "kręci" bliską ci osobę – do czego przede wszystkim wykorzystuje swój obecny smartfon – i ruszaj do sklepu!

Fotografia mobilna – Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB

Masz w otoczeniu kogoś, kto traktuje smartfon jak aparat, a w galerii składuje setki zdjęć przepięknych krajobrazów, ekscytujących wydarzeń i... uroczych owadów na kwiatkach? Tak, fotografia mobilna potrafi z niejednej osoby uczynić domorosłego dokumentalistę. W tej sztuce król może być jeden, a jest nim Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB.

Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB. Materiały prasowe / Plus

Na pleckach flagowca zapaleni fotografowie znajdą potężne "kombo". W ich ręce telefon oddaje cztery aparaty: szerokokątny 200 MP, ultraszerokokątny 50 MP, szerokokątny 50 MP i teleobiektyw 10 MP. Wsparty potężnym procesorem zaawansowany silnik ProVisual Engine zapewni niezrównywane doświadczenie w robieniu i edytowaniu zdjęć.

Gry mobilne – Apple iPhone 17 Pro 256GB

Kątem oka zerkasz na ekran nieswojego smartfona, a tam roi się od ikonek z podpisami "Zombie", "League" i "Heroes". Gratulujemy – masz przed sobą zagorzałego fana gier mobilnych, ale uwaga: te dziś mają swoje wymagania, więc żeby obdarowana osoba grała płynnie jak taniec światła, potrzebuje top sprzętu np. Apple iPhone 17 Pro 256GB.

Smartfon Apple iPhone 17 Pro 256GB. Materiały prasowe / Plus

Skąd ten wybór? Apple jak to Apple, nie oszczędza na podzespołach i do swoich iPhone'ów wkłada technologie o zdumiewającej mocy. Polecany model wyposażony jest w chłodzony parowo procesor Apple A19 Pro, który działa jak piorun. Do tego bateria o przełomowej wydajności. Nic tylko grać w najnowsze tytuły o rozbudowanej grafice.

Streaming – motorola edge 70 5G 12/512GB

Jeśli ktoś godzinami gada do telefonu (nie mylić z "przez telefon") i nagrywa wszystko, co się rusza, to zapewne masz do czynienia z przypadkiem, który postrzega smartfon jak minikamerkę. A gdy lwia część tych nagrań leci na żywo, to taki gatunek zwie się "streamowiec". Na prezent do streamingu nada się motorola edge 70 5G 12/512GB.

Smartfon motorola edge 70 5G 12/512GB. Materiały prasowe / Plus

Smartfon motorola edge 70 5G 12/512GB. Materiały prasowe / Plus

Ultrasmukły smartfon nagrywa wideo w super wyraźnej jakości 4K z 3-krotnie większym zasięgiem HDR. Efekt? Głębszy kontrast, bardziej żywe kolory i większy realizm ujęć. A jeśli pasja do streamingu ogranicza się do oglądania filmów albo live'ów na największych platformach? To super, bo na ekranie 6.67" pOLED Super HD będzie to uczta dla oczu.

Praca mobilna – Apple iPhone 17 512GB

Czy osoba, której zamierzasz sprezentować na Gwiazdkę smartfona, należy do grupy widzącej w kieszonkowym gadżecie głównie narzędzie do pracy czy nauki? Apple iPhone 17 512GB od producenta, który słynie ze stabilności oprogramowania, przemyślanych funkcjonalności i wsparcia dla środowiska office, będzie wtedy strzałem w dziesiątkę.

Smartfon Apple iPhone 17 512GB. Materiały prasowe / Plus

Czip A19 napędzi wszystko, co obdarowana osoba zapragnie robić na smartfonie. Bateria wystarczy na cały dzień pracy albo nauki na rozmaitych aplikacjach z App Store, a w razie potrzeby zregeneruje się do 50 proc. jedynie w 20 minut. W codziennych zadaniach pomocną dłoń wyciągnie osobisty system sztucznej inteligencji Apple Intelligence.

Podróże – Samsung Galaxy Z Fold 7 5G 12/512GB

Wspominasz niejedną sytuację, jak bliska ci osoba szykowała się do podróży, a wśród jej rzeczy do spakowania honorowe miejsce obok paszportu zawsze zajmował smartfon naładowany fotkami z safari i innych egzotycznych wypraw? W takich okolicznościach wyśmienitym prezentem, jaki szukasz, będzie Samsung Galaxy Z Fold 7 5G 12/512GB.

Smartfon Samsung Galaxy Z Fold 7 5G 12/512GB. Materiały prasowe / Plus

Dla podróżnika zaproponowany model ma trzy niezaprzeczalne atuty. Po pierwsze, daje do ręki potężny aparat 200 MP, który "ustrzeli" olśniewające, bo ultraszczegółowe i ultrawyraźne zdjęcia. Po drugie, jest na tyle wygodny (ultrasmukły i ultralekki), by można nim było robić zdjęcia, przysłowiowo zwisając z drzewa do góry nogami. I po trzecie, można na nim oglądać filmy czy seriale w naprawdę komfortowy sposób.

Aktywność w social mediach – Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512GB

Jedni bywają w internecie, drudzy w nim są, co oznacza, że ich profile tętnią życiem, rozrastając się każdego dnia o kolejne selfie, posty z komentarzami do followersów czy rolki z krótkimi opowieściami. Gdy smartfonowy prezent ma trafić do "ninja" social mediów, spakuj do pudełka pod choinkę Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512GB.

Smartfon Samsung Galaxy Z Flip 7 5G 12/512GB. Materiały prasowe / Plus

Najsmuklejszy Galaxy Z Flip w historii idealnie dopasuje się do relacjonowanego w sieci życia. Składany smartfon jest ultraporęczny, a zatem maksymalnie ułatwi "cykanie" fotek w każdych warunkach i to aparatem o wysokiej rozdzielczości. Z poziomu okna FlexWindow selfie można podglądać i od razu stosować niestandardowe filtry.

Oferta świąteczna Plusa na smartfony

Święta to czas, kiedy liczy się radość i poczucie, że podarunek naprawdę ułatwi życie. Dlatego, wybierając smartfon w Plusie, możesz dać coś więcej niż sprzęt – wolność i komfort. W opcji z abonamentem głosowym za 60 zł miesięcznie z rabatami obdarowana osoba zyska nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, aż 60 GB internetu, dostęp do 5G w wybranych miejscach w Polsce oraz roaming w UE do 17,44 GB.

