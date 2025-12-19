Hyundai Kona Hybrid jeszcze bardziej oszczędny. 5 lat gwarancji bez limitu przebiegu Fot. materiały prasowe

Hyundai Kona Hybrid nowej generacji to więcej mocy, ale też oszczędność podróżowania, którą doceni wielu kierowców. Co ważne, ten model cechuje się wysoką bezawaryjnością i niską utratą wartości. Auto ma też 5-letnią gwarancję bez limitu kilometrów.

Nowy Hyundai Kona Hybrid to prawdziwa ikona ewolucji. Kierowcy doceniają ten uniwersalny projekt, bo w tym roku w Polce do klientów trafiło już niemal 4 tysiące takich aut. Trudno o lepszy dowód na to, że marka trafiła w realne potrzeby.

Nowy Hyundai Kona Hybrid jest teraz większy

Auto wyróżnia się aerodynamiką i stylem. Sportowy charakter oddają solidne nadkola ze zintegrowanymi, szerokokątnymi reflektorami LED, które w połączeniu z lampą Seamless Horizon tworzą efektowną sygnaturę świetlną. Takich modnych detali jest więcej. Dynamiczne kształty łączą linię boczną z tylnym spojlerem, w którym wbudowano trzecie światło stop. Ten design świetnie pasuje do obecnych trendów na rynku.

Hyundai Kona to SUV, którego wielkość plasuje go pomiędzy segmentami B i C. Ma niecałe 4,4 m długości, a szerokość bez lusterek wynosi dokładnie 1825 mm. Czasami SUV-y kojarzą się po prostu... z dużymi autami, ale Kona ma bardzo kompaktowe wymiary. Z jednej strony długość samochodu ułatwia parkowanie, z drugiej pasażerowie na pewno nie będą narzekać na brak miejsca. Nie ma tu żadnego kompromisu. Kona to auto, w którym podróżni mają sporo przestrzeni dla siebie w dwóch rzędach siedzeń.

I to nie wszystko, bo projektanci zadbali też o odpowiednio duży bagażnik. W nowym Hyundaiu Kona Hybrid ma on pojemność 466 litrów lub aż 1300 litrów po złożeniu tylnej kanapy (wg normy VDA). Bez trudu zmieszczą się tam walizki czy inne osobiste rzeczy nawet w długą trasę.

Sam załadunek jest prosty i wygodny dzięki regulowanej tylnej klapie. Ponadto tylne siedzenia składają się w proporcjach 40:20:40. Po złożeniu środkowego segmentu poza 4 pasażerami, wewnątrz zmieszczą się także cztery pary nart. Idealna opcja na zimowy wypad z rodziną lub znajomymi.

Hyundai Kona zachęca praktycznymi rozwiązaniami, z których można korzystać w czasie jazdy. Skierowana ku kierowcy deska rozdzielcza zapewnia łatwą kontrolę nad ogrzewaniem, klimatyzacją i innymi funkcjami. Dwa zintegrowane wyświetlacze o przekątnej 12'3 to dotykowy ekran informacyjno-rozrywkowy oraz cyfrowy zestaw wskaźników. Razem wyglądają jak wielkie połączone centrum dowodzenia.

Oświetlenie nastrojowe oferuje 64 konfigurowalne kolory pasujące do każdej sytuacji, dzięki czemu można stworzyć idealną atmosferę dopasowaną do nastroju.

Nowy Hyundai Kona. Więcej mocy i oszczędne podróżowanie

Hyundai oferuje szeroki wachlarz napędów – od ekonomicznego 1.0 T-GDI, przez mocne 1.6 T-GDI (również z napędem 4x4), aż po wersję elektryczną oraz hybrydę (HEV), na której się skupimy. Przyciąga uwagę poprawionymi parametrami i ma kilka oczywistych zalet.

Kona to hybryda z sześciostopniową, automatyczną skrzynią biegów. Tym samym różni się od wielu hybryd na rynku, które mają przekładnie bezstopniowe. Ponadto przybyło jej mocy – o 9 KM. Teraz mamy dokładnie 138 KM. Taki zestaw pozwala przyspieszyć do 100 km/h w 11 sekund.

Hybrydowe rozwiązania poprawiają dynamikę i wydajność. Do tego połączenie silnika benzynowego i elektrycznego sprawia, że nie musimy ładować akumulatora lub zmieniać swoich nawyków związanych z jazdą. To pozwala przemieszczać się bardziej ekologicznie i oszczędnie.

Oszczędzanie to w ogóle słowo klucz dla podróżowania nowym Hyundaiem Kona Hybrid. Zużycie paliwa w przypadku wersji HEV wypada bardzo atrakcyjnie. Niektórzy kierowcy są w stanie zejść do 3 litrów/100 km w mieście. Oczywiście latem, podczas najbardziej sprzyjającej pogody.

Działanie napędu nie jest skomplikowane. Zależnie od warunków jazdy auto niezauważalnie przełącza napęd między silnikiem benzynowym i elektrycznym. System hamowania rekuperacyjnego ładuje akumulator wykorzystując silnik elektryczny do hamowania. Energia zmagazynowana w akumulatorze może zasilać silnik elektryczny podczas przyspieszania, jazdy pod górę lub z małą prędkością.

Hyundai Kona Hybrid w wyjątkowo atrakcyjnej ofercie

Ceny nowego Hyundaia Kona Hybrid zaczynają się od 124 900 zł, ale dla klientów, którzy bardziej cenią sobie indywidualny design w ofercie jest coś specjalnego.

Kupując nowego Hyundaia, zyskujemy coś więcej niż dobry i niezawodny samochód. Dostajemy pakiet gwarancyjny, który chroni przed nagłymi i nieprzewidzianymi wydatkami. Kona występuje też w wersji N-Line, która ma liczne sportowe akcenty stylistyczne.

Ale nie tylko o wygląd tu chodzi. Oprócz bardziej wyczynowego wyglądu, niektóre układy napędowe są również wyposażone w zoptymalizowane ustawienia zawieszenia sterowanego elektronicznie, zapewniające bardziej sportową dynamikę jazdy. Ta wersja jest do kupienia już od 152 900 zł.

