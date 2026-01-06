Przywódcy europejscy wskazują Trumpowi, kto decyduje ws. Grenlandii. Fot. Shutterstock. Montaż: naTemat.pl

Szczyt Koalicji Chętnych w Paryżu okazał się okazją nie tylko do negocjacji w sprawie losów Ukrainy. Tuż przed oficjalnym startem spotkania europejscy przywódcy wystosowali wspólne oświadczenie i dobitnym tonem przypomnieli Donaldowi Trumpowi, kto jest uprawniony do decydowania o przynależności Grenlandii.

"Grenlandia należy do jej mieszkańców. To Dania i Grenlandia, i tylko one, mogą decydować o sprawach dotyczących Danii i Grenlandii" – czytamy w dokumencie, który 6 stycznia 2026 roku sygnowali prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premierka Włoch Giorgia Meloni, premier Polski Donald Tusk, premier Hiszpanii Pedro Sánchez, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i premierka Danii Mette Frederiksen. Na wstępie wspólnego oświadczenia europejskich przywódców podkreślono, że "bezpieczeństwo Arktyki pozostaje jednym z kluczowych priorytetów Europy i ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego i transatlantyckiego".

"NATO jasno dało do zrozumienia, że ​​region Arktyki jest priorytetem, a europejscy sojusznicy zwiększają swoje zaangażowanie. My i wielu innych sojuszników zwiększyliśmy naszą obecność, działania i inwestycje, aby zapewnić bezpieczeństwo Arktyki i odstraszyć przeciwników. Królestwo Danii, wraz z Grenlandią, jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego" – stwierdzono.

Bezpieczeństwo w Arktyce musi zatem zostać osiągnięte wspólnie, we współpracy z sojusznikami z NATO, w tym ze Stanami Zjednoczonymi, poprzez przestrzeganie zasad Karty Narodów Zjednoczonych, w tym suwerenności, integralności terytorialnej i nienaruszalności granic. Są to zasady uniwersalne i nie przestaniemy ich bronić. Wspólne oświadczenie przywódców europejskicj ws. Grenlandii i bezpieczeństwa w Arktyce

"Stany Zjednoczone są kluczowym partnerem w tym przedsięwzięciu, jako sojusznik NATO i na mocy umowy obronnej zawartej pomiędzy Królestwem Danii a Stanami Zjednoczonymi w 1951 roku" – zauważyli liderzy Europy.

Tusk do Trumpa ws. Grenlandii: Żaden członek NATO nie powinien atakować czy grozić drugiemu

Jak informowaliśmy już w naTemat.pl, wcześniej w mocnych słowach o amerykańskich groźbach w sprawie Grenlandii wypowiedział się sam Donald Tusk.

– Żaden członek Paktu Północnoatlantyckiego nie powinien atakować czy grozić drugiemu członkowi Paktu Północnoatlantyckiego. Inaczej NATO straciłoby sens, gdyby gdyby w obrębie tego paktu dochodziło do konfliktu czy wzajemnych agresywnych kroków – ocenił premier podczas konferencji prasowej przed wylotem na szczyt Koalicji Chętnych.

– Chiałbym, żeby w Waszyngtonie było dla wszystkich jasne, że jakiekolwiek próby rozbicia czy podważania istoty Paktu Północnoatlantyckiego nie spotkają się z akceptacją chyba w żadnym kraju europejskim – dodał Tusk.

