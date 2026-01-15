Fot. natemat.pl

Egzamin na prawo jazdy pozostaje jednym z najbardziej stresujących sprawdzianów dla młodych kierowców. Choć wielu kandydatów solidnie przygotowuje się do części teoretycznej, praktyka na drodze weryfikuje nie tylko umiejętności, ale też odporność na presję i zdolność podejmowania decyzji w ułamku sekundy.

Zaprosiliśmy do rozmowy Mariusza Sztala – byłego egzaminatora WORD, który bez ogródek opowiada o tym, na czym kursanci najczęściej „wykładają się” podczas egzaminu praktycznego, które błędy kończą jazdę natychmiast i dlaczego stres potrafi zniweczyć nawet dobre przygotowanie. To materiał, który może okazać się szczególnie cenny dla osób stojących przed pierwszym lub kolejnym podejściem do egzaminu.

Wideo powstało we współpracy z IntroHL – nauką jazdy u egzaminatorów, czyli szkołą, która stawia na praktyczne przygotowanie dokładnie pod realia egzaminu państwowego.

