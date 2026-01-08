Jak kupować rośliny przez internet? 9 porad dla miłośników zieleni Fot. Olena Yakobchuk / Shutterstock

Kupowanie roślin w marketach często kończy się więdnącymi liśćmi lub inwazją szkodników. Dlatego coraz chętniej szukamy wymarzonych i zdrowych okazów w sklepach internetowych. Jak dobrze zweryfikować sprzedawców i na co zwracać uwagę w ofercie?

REKLAMA

Nie każdy mieszka blisko profesjonalnej szkółki, a targi roślin nie są co tydzień. Tymczasem sklepy online i portale sprzedażowe oferują m.in. gatunki, o których stacjonarnie można tylko pomarzyć. Każde kliknięcie "kup teraz" niesie niestety ze sobą ryzyko niekiedy nawet większe niż w zakupy w markecie.

Rośliny też mają paszporty. Do czego służą?

Największym problemem jest brak bezpośredniej kontroli nad stanem zdrowia zamawianych okazów. Kupując u niezweryfikowanych dostawców, ryzykujesz sprowadzenie do domu lub ogrodu "pasażerów na gapę" w postaci groźnych chorób.

REKLAMA

Jak zauważają eksperci unijnej kampanii #PlantHealth4Life, wiele infekcji potrafi rozwijać się po cichu. Roślina może cieszyć oko, będąc jednocześnie nosicielem bakterii, wirusów, szkodników czy grzybów, które błyskawicznie zainfekują twoją dotychczasową kolekcję.

To właśnie dzięki tej kampanii dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak "paszport roślin". Możliwe, że dzięki temu uniknąłbym zamawiania okazów, które niedługo po przesyłce pozdychały.

Czym jest ten paszport? "To dokument w formie etykiety, potwierdzający, że dany egzemplarz był pod nadzorem właściwych służb i spełnia wymogi zdrowotności roślin" – informują autorzy kampanii. Poniżej mamy wzór, a szczegóły oznaczeń przeczytamy tutaj.

REKLAMA

Fot. hwww.efsa.europa.eu

Paszport gwarantuje, że dany okaz nie rozprzestrzenia niebezpiecznych patogenów. W Unii Europejskiej część produktów roślinnych musi posiadać taki certyfikat, by legalnie trafić do rąk klienta. Jeśli sprzedawca go unika, to znak, że działa poza systemem i nie poddaje swojego towaru kontroli.

Jak kupować rośliny przez internet? Porady ekspertów

Eksperci Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) przygotowali dla naTemat zestaw 9 porad. Nie tylko dotyczących samego paszportu. Dzięki nim zminimalizujemy ryzyko rozczarowani. Stosując się do tych reguł, zyskujesz pewność, że nowa zieleń będzie zdrowa i silna.

REKLAMA

1. Wybieraj legalnych sprzedawców

W Unii Europejskiej sprzedaż roślin i nasion przez internet może być prowadzona wyłącznie przez podmioty zarejestrowane w urzędowym rejestrze podmiotów profesjonalnych, prowadzonym przez właściwy organ danego kraju (w Polsce jest to własnie PIORiN). Przed zakupem sprawdź, czy sprzedawca podaje pełne dane firmy, informuje o pochodzeniu roślin oraz dołącza paszporty roślin. Jeśli unika tych informacji, to poważny sygnał ostrzegawczy.

2. Dopytaj, czy roślina ma paszport roślin (w przypadku zakupów w UE)

Ta oficjalna etykieta musi być umieszczona bezpośrednio na roślinie, pojemniku lub opakowaniu. Zawiera m.in. botaniczną nazwę gatunku, kraj pochodzenia i kod identyfikowalności rośliny. Paszport należy dołączać do wszystkich roślin przeznaczonych do sadzenia, w tym także cebulek, kłączy czy podkładek oraz do określonych gatunków nasion i drewna.

3. Jeśli zamawiasz spoza UE, sprawdź, czy roślina ma świadectwo fitosanitarne

To nie to samo, co paszport roślin. Świadectwo fitosanitarne to dokument wystawiany przez służby ochrony roślin w kraju wysyłki. Potwierdza, że roślina została oficjalnie skontrolowana przed transportem i spełnia unijne wymogi. Po dotarciu do UE przesyłka musi przejść obowiązkową kontrolę graniczną. Dlatego też warto wybierać zaufanych sprzedawców z UE – daje to większą pewność, że rośliny będą zdrowe i przystosowane do naszych warunków klimatycznych.

4. Sprawdź, czy dany gatunek nie jest uznany za inwazyjny lub wysokiego ryzyka

Upewnij się, że interesujący cię gatunek nie znajduje się na unijnych listach roślin zakazanych do importu lub gatunków inwazyjnych, których wprowadzanie do obrotu jest ograniczone. Jeśli sprzedawca oferuje rośliny z takich wykazów, lepiej zrezygnować z zakupu.

REKLAMA

5. Dokładnie czytaj opisy produktów

Przed zakupem sprawdź rzeczywisty rozmiar sadzonki, jej wymagania uprawowe, tempo wzrostu czy odporność na mróz. Przeanalizuj też, czy zdjęcia w ofercie przedstawiają rzeczywiste egzemplarze sprzedawcy. Ogłoszenia z lakonicznym opisem i stockowymi fotografiami często kryją niemiłe niespodzianki.

6. Zapoznaj się z opiniami na temat sprzedawcy

Opinie innych kupujących wiele mówią o jakości roślin i sposobie ich transportu. Recenzji warto szukać na platformach sprzedażowych, w mediach społecznościowych lub na forach internetowych. Jeśli opinie są skrajnie negatywne, niespójne albo brakuje ich w ogóle, może to oznaczać, że lepiej wybrać bardziej sprawdzone źródło.

REKLAMA

7. Dopytaj, jak sprzedawca zabezpiecza rośliny podczas wysyłki

Rzetelni sprzedawcy dbają o ochronę roślin przed zimnem, upałem i uszkodzeniami mechanicznymi. Stosują izolację, folie ochronne i stabilizatory doniczek. Niekiedy wstrzymują wysyłkę w czasie silnych mrozów lub upałów. Jeśli ktoś wysyła egzotyczne gatunki w środku zimy bez odpowiednich zabezpieczeń, to znak, że zdrowie roślin nie jest dla niego priorytetem.

8. Dowiedz się, jak wygląda polityka reklamacji i zwrotów

Rośliny są delikatne i mogą ucierpieć w transporcie. Uczciwy sprzedawca jasno informuje, co zrobić, gdy dotrą uszkodzone, chore lub niezgodne z zamówieniem. Jeśli informacji o reklamacji brakuje albo są bardzo ogólne, późniejsze dochodzenie swoich praw może być trudne.

REKLAMA

9. Reaguj na podejrzane oferty

Jeśli zauważysz w internecie sprzedaż roślin bez paszportów, import spoza UE bez świadectw fitosanitarnych lub handel gatunkami zakazanymi, możesz zgłosić to do PIORiN. Taka reakcja pomaga chronić środowisko przed groźnymi patogenami i szkodnikami.

Kupując rośliny świadomie dbamy nie tylko o własny parapet czy działkę, ale mamy też realny wpływ na bezpieczeństwo polskich lasów i pól. Szkodniki czy inwazyjne gatunki tak szybko jak się do nas wprowadziły, tak szybko mogą się przeprowadzić w nasze najbliższe sąsiedztwo.