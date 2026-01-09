W Warszawie zaginął 23-letni Nikodem. Facebook.com

W Warszawie zaginął młody, 23-letni mężczyzna. Zaniepokojeni bliscy Nikodema Przybylskiego powiadomili policję, w sieci natomiast publikowane są apele o pomoc w znalezieniu zaginionego. Rodzina i znajomi nie mają z nim żadnego kontaktu. Aktualizacja: niestety, zaginiony mężczyzna nie żyje.

W środę, 7 stycznia, w mediach społecznościowych pojawiły się wpisy dotyczące zaginionego Nikodema Przybylskiego. Jak czytamy, bliscy 23-latka od 5 stycznia nie mogą nawiązać z nim kontaktu. Zaniepokojeni, podjęli poszukiwania. Informacje o zaginionym pojawiły się na licznych facebookowych fanpage'ach, a rodzina prosi o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu mężczyzny.

W Warszawie zaginął 23-letni Nikodem Przybylski

Jak opisuje Stowarzyszenie Zaginieni Cała Polska, Nikodem Przybylski zaginął w Warszawie. Mężczyzna ma 23 lata.

"Pan Nikodem 5 stycznia 2026 roku przed 12:00 wyszedł z mieszkania przy ulicy Szegedyńskiej na warszawskich Bielanach. O 19:00 tego samego dnia miał spotkać się ze znajomymi w swoim mieszkaniu. Prawdopodobnie ma przy sobie dokumenty i telefon, który jest nieaktywny" – czytamy w opisie zamieszczonym na Facebooku.

Przedstawiono krótki rysopis mężczyzny. Jak opisano, 23-latek ma około 170 centymetrów wzrostu i jest bardzo szczupłej budowy ciała. Ma ciemne, średniej długości włosy oraz niebieskozielone oczy, a także brodę. Jego znakami szczególnymi są tatuaże umiejscowione na rękach, kostkach oraz klatce piersiowej.

Jak przekazali jego bliscy, w chwili zaginięcia Nikodem miał na sobie czarne ubrania, a na głowie biało-czarną chustę. W niektórych źródłach, w tym we wpisie na fanpage'u Alert Zaginieni na Facebooku, znajduje się dopisek, że mamy do czynienia z zagrożeniem życia i zdrowia.

Bliscy proszą wszystkich, którzy posiadają wiedzę o miejscu pobytu zaginionego lub informacje, które mogą przyczynić się do jego odnalezienia, o kontakt z Komisariatem Policji V w Warszawie pod numerami telefonu: 48 507 103 840, 47 723 25 80 lub o zgłoszenie pod numer alarmowy 112.

Aktualizacja: Poszukiwania mężczyzny zostały zakończone. Niestety, 23-latek nie żyje.

