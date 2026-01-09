"Klangor 2" wchodzi do streamingu: gdzie go obejrzeć? Fot. kadr z "Klangoru 2"

Pierwszy sezon serialu "Klangor" okazał się sukcesem. Dlatego tak wiele osób czekało na premierę drugiej odsłony tej produkcji. I... już jest. "Klangor 2" trafił do streamingu. Podpowiemy, gdzie go obejrzeć. Na razie dostępne są tylko dwa pierwsze odcinki, ale wiemy, kiedy kolejne i finał.

"Klangor" to jeden z najlepszych polskich seriali kryminalnych ostatnich lat. "Jedynka" pojawiła się w 2021 roku – podbiła serca widzów i cieszyła się dobrymi recenzjami krytyków.

Poznaliśmy w niej historię Rafała Wejmana (w tej roli genialny Arkadiusz Jakubik), który próbuje na własną rękę odnaleźć zaginioną nastoletnią córkę i wikła się w intrygę. Akcja rozgrywa się w Świnoujściu.

"Klangor 2" z zupełnie nową historią. Gdzie obejrzeć?

To właśnie do tego miasta przenosi nas też fabuła drugiego sezonu. Choć historia ma być zupełnie inna.

Tym razem widzowie mogą śledzić losy Heli Zdun (Małgorzata Gorol), pracującej w Berlinie masażystki, która po 15 latach emigracji wraca do Polski, by odbudować więź z córką, lecz Wiki (Mary Pawłowska) znika tuż po ich pierwszym spotkaniu. Wciągnięta w mroczny świat więziennych układów, przemocy i rodzinnych tajemnic, Hela rozpoczyna własne śledztwo. "To dla niej nie tylko walka o prawdę, lecz także ostatnia szansa, by stać się kimś więcej niż nieobecną matką" – czytamy w opisie.

Na ekrany powraca także m.in. Magdalena Czerwińska jako Danka Schulze, Mariusz Ostrowski jako Artur Zawisza oraz Arkadiusz Jakubik jako Rafał Wejman. Serial "Klangor 2" można obejrzeć na Canal+. Od 9 stycznia dostępne są tam dwa pierwsze odcinki. W sumie będzie ich 8 (kolejne: 16 stycznia, 23 stycznia, 30 stycznia, 6 lutego, 13 lutego i finał 20 lutego).

Pierwsze reakcje i recenzje wskazują na to, że sporej grupie odbiorców podoba się drugi sezon "Klangora". Pojawiły się też jednak głosy, że "dwójce Klangora" brakuje nieco do "jedynki".

"Koniec końców, drugi sezon 'Klangora' wypada odrobinę słabiej niż pierwszy, ale nie dlatego, że zaproponowana historia odstaje jakościowo od tej oryginalnej. Problemem jest to, że to w znacznej mierze po prostu więcej tego samego, tyle że w nowym sosie. Historia Heli i Wiki jest wciągająca jak diabli, ale świeżości pierwszego sezonu już nie posiada. Nie jest to jednak aż tak wielki problem, jak mogłoby się wydawać" – przyznał w swojej recenzji dziennikarz Piotr Kamiński.