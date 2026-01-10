Afera po słowach Kaczyńskiego o Braunie. Fot. shutterstock / AdrianWhitePL // Fot. shutterstock / TomaszKudala

Jarosław Kaczyński zasugerował ostatnio, że nie ma opcji, aby nawiązał polityczny sojusz z Grzegorzem Braunem. Do słów prezesa PiS właśnie odniósł się Donald Tusk. Jego słowa z pewnością nie spodobają się Kaczyńskiemu.

Do wypowiedzi swojego głównego oponenta, szef rządu odniósł się, publikując nowy wpis na platformie X.

Tusk o Kaczyńskim: nie ma żadnych szans bez Brauna

"Deklaracja Kaczyńskiego, że 'nigdy z Braunem', brzmi obiecująco i racjonalnie. Szkoda, że nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Bez Brauna Kaczyński nie ma żadnych szans na zdobycie władzy, a dla władzy, jak wiadomo, jest gotów poświęcić wszystko" – ocenił Donald Tusk.

Premier w ten sposób nawiązał do ostatnich publicznych wypowiedzi Kaczyńskiego. Podczas piątkowej konferencji prasowej prezes PiS został zapytany o Brauna. Wówczas stwierdził, że uważa go za polityka niebezpiecznego dla Polski. – Nigdy z nim nie rozmawiałem i uważam go za polityka, który dalece przekroczył te granice, które są nieprzekraczalne dla polityków w naszej sferze cywilizacyjnej – mówił.

W dalszej części wyraził nadzieję, że partia Brauna, czyli Konfederacja Korony Polskiej, nie znajdzie się w parlamencie, "bo nie przekroczy progów wyborczych".

Kaczyński ostro u Braunie i jego partii: powinna zostać na marginesie

Zaznaczył, że głosowanie na tę formację jest "całkowicie nieefektowne". – Jeżeli Polska chce otrzymać choćby elementarne podstawy swojego bezpieczeństwa, to nowy rząd nie może być rządem z udziałem czy nawet z poparciem zwolenników pana Brauna – padło z ust Kaczyńskiego.

Ponadto prezes przyznał, że "choć nie jest zwolennikiem represji, to uważa, że ta partia powinna zostać na marginesie". – Poza tym są te kwestie jego (Brauna – przyp. red.) różnych obecności w Moskwie. Jest mnóstwo przesłanek, żeby powiedzieć 'tu jest granica i my jej nie będziemy przekraczać' – skwitował i dodał, że PiS nie będzie przekraczać tej granicy.

