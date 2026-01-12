Volkswagen Group Polska podsumował sprzedaż aut za 2025 rok w Polsce. Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

W ubiegłym roku łącznie zarejestrowano w Polsce niemal 164 800 samochodów dostarczonych przez Volkswagen Group Polska, co jest sporym sukcesem polskiej filii niemieckiego giganta. Jej udział w rynku wzrósł do poziomu 26,3 procent, co oznacza, że co czwarty nowy samochód osobowy wyjeżdżający z salonu należy do marek tej grupy.

Prawdą jest, że cały rynek motoryzacyjny w Polsce również złapał wiatr w żagle. Według danych z CEPiK zarejestrowano ponad 669 tysięcy nowych aut osobowych i dostawczych, z czego same "osobówki" to ponad 597 tysięcy sztuk.

Skoda Octavia bezkonkurencyjna

Skoda pozostaje filarem Volkswagen Group Polska z wynikiem 65 508 zarejestrowanych aut, co oznacza wzrost o 8,9 procent. Niekwestionowaną gwiazdą rankingu jest Skoda Octavia, która z wynikiem 21 120 egzemplarzy jest najpopularniejszym modelem w całym portfolio grupy.

Solidne wyniki odnotował również Volkswagen (42 929 sztuk, wzrost o blisko 12 proc.), wspierany przez sukces modelu T-Roc, oraz Audi, które umocniło swoją pozycję w segmencie premium. Jednak to Cupra wyrasta na czarnego konia polskiego rynku, bo zanotowała ona imponujący skok o niemal 20 procent rok do roku.

Na drugim biegunie znalazł się Seat, który jako jedyny zaliczył spadek o 17,2 procent, co może sugerować zmianę preferencji klientów wewnątrz samej grupy.

Audi Q4 e-tron i Skoda Elroq hitami "z wtyczką"

Rok 2025 był momentem, w którym elektromobilność w Polsce nabrała niespotykanego dotąd tempa. Wszystko oczywiście dzięki programowi rządowych dopłat z programu "NaszEauto". Liczba rejestracji nowych osobowych "elektryków" wystrzeliła o 161,5 procent, osiągając poziom ponad 43 tysięcy sztuk. W tym segmencie Volkswagen Group Polska zaskoczył, notując wzrost o 219,1 procent.

Największym wolumenem sprzedaży aut elektrycznych w Grupie pochwalić się może Audi (3375 sztuk). Na sukces ten zapracowała sprzedaż takich modeli jak Audi Q4 e-tron oraz nowości: Q6 e-tron i A6 e-tron. Bardzo mocno zadebiutowała również Skoda Elroq, która w krótkim czasie znalazła ponad 1300 nabywców.

Volkswagen Crafter liderem w transporcie

Nie tylko samochody osobowe budują Excela grupy. Segment pojazdów dostawczych również zanotował ponad 5-procentowy wzrost w skali całego kraju. Tutaj prym wiedzie marka Volkswagen Samochody Dostawcze, która dostarczyła klientom 7 626 pojazdów (wzrost o blisko 24 proc. rok do roku).

Najchętniej wybieranym modelem użytkowym pozostaje VW Crafter, który jest fundamentem polskiej logistyki i transportu. Co ciekawe, w statystykach aut ciężarowych (dostawczych) pojawia się również Škoda z wynikiem 280 samochodów przystosowanych do przewozu towarów.

