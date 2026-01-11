Polacy wygrali United Cup! Fot. YouTube.com / United Cup

Niesamowity wyczyn Polaków w finale United Cup 2026. Nasi rodacy po raz pierwszy w historii sięgnęli po zaszczytny tytuł. Dumni internauci gratulują Katarzynie Kawie i Janowi Zielińskiemu niesamowitego spotkania. Bo to właśnie ten duet rozstrzygnął o sukcesie całej reprezentacji.

United Cup 2026. Polacy triumfują

Finał United Cup 2026 dostarczył fanom tenisa niezapomnianych emocji. Nasi rodacy, którzy z zapartym tchem śledzili rozgrywki na kortach, trzymali kciuki za polskich reprezentantów. I oto nadszedł wielki moment: United Cup wygrali Polacy.

Fenomenalne spotkanie przypadło w udziale Katarzynie Kawie i Janowi Zielińskiemu, którzy mierzyli się z Belindą Bencić i Jakubem Paulem. W późnych godzinach wieczornych w Sydney doszło do pojedynku wspomnianych duetów. Polacy wygrali w finale United Cup 2026 z wynikiem 6:4, 6:3.

We wcześniejszych finałowych rozgrywkach Iga Świątek mierzyła się z Belindą Bencić. Starcie zakończyło się przegraną naszej reprezentantki (6:3, 0:6, 3:6). Następnie Hubert Hurkacz stanął w szranki ze Stanem Wawrinką i wyszedł zwycięsko z tego starcia (6:3, 3:6, 6:3). Oznaczało to remis 1:1 po grach singlowych. O zwycięstwie zadecydował więc mikst, czyli mecz tenisa, w którym uczestniczą dwa dwuosobowe zespoły.

Finałowa rozgrywka polskich reprezentantów ze Szwajcarami dostarczyła widzom nie lada emocji. Wszyscy wstrzymali oddech po udanych serwisach obu duetów, ale Polacy nie dali się ponieść emocjom i zaprezentowali grę w wielkim stylu. Mecz zakończyło przełamanie serwisu Paula.

Katarzyna Kawa i Jan Zieliński przyczynili się do dokonania czegoś, o czym wszyscy marzyliśmy. W dwóch poprzednich edycjach United Cup Polska zajmowała 2. miejsce, a fani skrycie liczyli na to, że zawodnikom uda się sięgnąć po tytuł. Marzenie kibiców zostało spełnione! Ogromny sukces jest osiągnięciem całej polskiej drużyny: kapitana Mateusza Terczyńskiego, który postawił na zwycięski duet, a także zawodników: Igi Świątek, Katarzyny Kawy, Jana Zielińskiego, Katarzyny Piter, Huberta Hurkacza i Daniela Michalskiego.

Ostatni raz nasi reprezentanci odnieśli podobny sukces (w innej formule) podczas Pucharu Hopmana w 2015 roku, kiedy to w zwycięskim duecie występowali Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz, a ich przeciwnikami byli Serena Williams i John Isner.

