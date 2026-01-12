AUDI wygrało z BYD w Chinach. Materiały prasowe Audi

Setki wymyślnych technologii, wyścig w obniżaniu cen i gigantyczne rządowe dopłaty nie pomogły chińskim markom na ich rodzimym rynku i to niemiecki koncern okazał się najlepszy. Audi właśnie rozbiło bank na najważniejszym rynku świata, zgarniając prestiżowy tytuł China Car of the Year 2026. Zrobili to modelem, o którym wielu z was mogło nie słyszeć. I nic dziwnego, bo to auto to owoc dość egzotycznego mariażu.

REKLAMA

Jeśli myślicie, że w świecie elektryków karty rozdaje już tylko Tesla albo chiński BYD, to Ingolstadt właśnie powiedziało: "potrzymaj mi... Apfelstrudel". A właściwie zrobiła to ich nowa, lokalna odnoga AUDI.

Audi E5 Sportback to samochód, który pokazuje, jak wygrywać w wyścigu zbrojeń, nawet jeśli konkurencja (jak BYD, który w zeszłym roku wyprzedził Teslę w globalnej sprzedaży EV) depcze po piętach. Spójrzmy, co to za bestia i dlaczego zasięg oraz moc tego auta robią tak duże wrażenie.

"AUDI" to nie błąd w pisowni

Zanim przejdziemy do cyferek, musimy wyjaśnić jedną rzecz. To auto nie jest sprzedawane bezpośrednio przez Audi, które znamy z polskich salonów. Model ten jest obsługiwany przez ekskluzywną dla Chin siostrzaną markę o nazwie… AUDI (tak, pisane wielkimi literami, bez słynnego logo z czterema pierścieniami).

REKLAMA

Właśnie to rozróżnienie tłumaczy, dlaczego nazwa E5 Sportback może brzmieć obco dla globalnego odbiorcy. Jest to efekt lokalnego partnerstwa z chińskim gigantem SAIC. Ta strategia ma sens, bo pozwala starym wyjadaczom (czyli tzw. legacy automakers) pozostać konkurencyjnymi na rynku, gdzie lokalne marki rosną jak grzyby po deszczu. I jak widać po nagrodzie 2026 China Car of the Year, to działa. Model pokonał lokalnych rywali i zgarnął główną statuetkę.

Zasięg 770 km i sprint do setki w 3,4 sekundy

Przejdźmy do tego, co tygrysy lubią najbardziej. AUDI E5 Sportback to w pełni elektryczny model przypominający kombi (wagon-like), który był pojazdem startowym dla tej nowej podmarki. Klienci mogą wybierać spośród czterech konfiguracji napędu, w tym wersji z napędem na tył oraz na cztery koła (Quattro).

REKLAMA

Topowa odmiana to prawdziwy potwór. Generuje aż 579 kW (776 koni mechanicznych). Takie parametry pozwalają na sprint od zera do 100 km/h w zaledwie 3,4 sekundy. To poziom osiągów, który z grubsza odpowiada standardowemu S e-tron GT.

A jak z jazdą na jednym ładowaniu? W zależności od konfiguracji E5 Sportback może przejechać do 770 kilometrów. To wynik, który w świecie elektryków budzi szacunek.

Mimo brandingu Audi E5 Sportback jeździ na zupełnie innej podstawie niż globalna gama EV niemieckiego producenta. Te chińskie modele są zbudowane na Advanced Digitized Platform (ADP), również współtworzonej z SAIC.

REKLAMA

Dla porównania, elektryczne Audi sprzedawane w Europie bazują na platformie PPE (Premium Platform Electric). Co łączy obie te architektury? Obie wykorzystują system elektryczny 800V, co gwarantuje szybkie ładowanie.

Ale 2026 China Car of the Year to nie wszystko, co wygrał E5 Sportback. Lista nagród dla tego modelu jest długa. AUDI EV zgarnęło statuetki za:

2025 Most Popular Premium Car, Intelligent Premium Sedan of the Year, Best Handling Sedan of the Year, Best Design Sedan of the Year.

Nadchodzi nowy model E7X

Sukces E5 to dopiero początek. Ekspansja marki AUDI ma trwać w najlepsze dzięki nadchodzącemu modelowi E7X. To w pełni elektryczny samochód, który ma dzielić proporcje ze znanym nam Audi Q7. Jego premiera zaplanowana jest na ten rok, a publiczny debiut ma nastąpić podczas Beijing International Auto Show 2026.

Widać wyraźnie, że współpraca z Chińczykami to dla Niemców obecnie koło ratunkowe i szansa na "duże punkty" w wyścigu EV. Szkoda tylko, że my w Europie możemy na te auta popatrzeć jedynie na zdjęciach.

: