Kiedy ruszą zdjęcia do nowych odcinków serialu "Ranczo"? Fot. Telewizja Polska

"Ranczo", kultowy serial Telewizji Polskiej, doczeka się nowych odcinków. Prace nad nimi idą pełną parą. "Press" dowiedział się, kiedy wystartują zdjęcia do wymarzonej przez fanów odsłony kolejnych przygód mieszkańców Wilkowyj. Powolutku szykujcie się na seans.

REKLAMA

"Ranczo", które pierwszy raz zagościło na małym ekranie w 2006 roku, stało się popkulturowym fenomenem w Polsce i nieprzerwanie żyje w świadomości wielu pokoleń. Kultowy serial w reżyserii Wojciecha Adamczyka ("Pensjonat pod Różą") przedstawiał perypetie mieszkańców małej miejscowości nieopodal Radzynia Podlaskiego, które nie stroniły od absurdów.

Do fikcyjnej miejscowości Wilkowyje, a raczej prawdziwego Jeruzala, ruszyły pielgrzymki. W 2016 roku, kiedy TVP1 wyemitowała ostatni odcinek produkcji, widownia z wielkim trudem pożegnała się z Lucy Wilską, Michałową, wójtem Pawłem Koziołem, księdzem Piotrem, Solejukową, Pietrkiem i Japyczem.

REKLAMA

"Ranczo" wraca. Wiadomo, kiedy wystartują zdjęcia do nowych odcinków hitu TVP1

Maciej Strzembosz poinformował, że w przygotowaniu jest nowy sezon "Rancza". Wiemy, że będzie się składał z sześciu odcinków. Jest jednak jedna niezbyt miła wiadomość dla fanów. Producent zapowiedział, że tym razem będzie to już ostatnia odsłona hitu. Dodajmy, że kilka miesięcy temu reżyser Wojciech Adamczyk wyjawił, iż nadchodzące odcinki miałaby nosić tytuł "Ranczo. Zemsta Wiedźm".

W przyszłości można spodziewać się powrotu większości obsady – wielu jej dawnych członków wyraziło chęć odwiedzenia Wilkowyj. Propozycję wystąpienia otrzymali m.in. Cezary Żak ("Miodowe lata") i Artur Barciś ("Dekalog VIII").

REKLAMA

"Press" ustalił, że prace nad kontynuacją "Rancza" robią się coraz bardziej zaawansowane. Zdjęcia do nowych odcinków mają rozpocząć się już wiosną bieżącego roku. Wiadomość ta powinna ucieszyć fanów, którzy obawiali się, że do ich ponownego spotkania z Lucy i świtą nie dojdzie.

"Symboliczne domknięcie" historii mieszkańców Wilkowyj będzie też hołdem dla scenarzysty Andrzeja Grembowicza, który po długiej chorobie zmarł w 2018 roku.

– Zadałem pytanie (w TVP – przyp. red.), czy chcieliby wziąć w tym udział i powiedzieli, że tak. Zwłaszcza z takim założeniem, że będzie to hołd dla Andrzeja Grembowicza, dla uczczenia jego ostatniej woli i ostatniego życzenia. Myślę, że nikt nie odmówi – powiedział Adamczyk w wywiadzie z portalem Plejada.

REKLAMA

: