Nowe Volvo EX60 ma być godnym następcą XC60, tylko na prąd. Fot. Volvo

Jeśli myśleliście, że w świecie elektryków widzieliście już wszystko, Volvo ma niespodziankę. Nadchodzi Volvo EX60, czyli elektryczny odpowiednik uwielbianego XC60. Auto ma być najinteligentniejsze i mieć potężny zasięg. Premiera? Szybciej niż myślisz.

Volvo XC60 to hit sprzedaży i ulubieniec klasy premium. Teraz marka staje przed trudnym zadaniem: przetłumaczyć ten sukces na język elektromobilności. Odpowiedzią ma być nowe Volvo EX60. Producent szykuje się do wielkiego debiutu, który nastąpi lada moment, bo już 21 stycznia. I patrząc na szczątkowe dane, które wyciekły, jest na co czekać.

Ładowanie szybsze niż wypicie kawy?

To, co najbardziej elektryzuje w zapowiedziach, to parametry techniczne. Volvo EX60 będzie pierwszym modelem marki zbudowanym na nowej platformie SPA3, która obsługuje napięcie 800V. Co to oznacza dla zwykłego kierowcy? Mniej stania pod ładowarką, więcej jazdy.

Według konkretnych informacji, które już mamy, samochód zaoferuje zasięg do 810 kilometrów. Tak, to nie pomyłka. Ponad osiemset kilometrów na jednym ładowaniu. A gdy prąd się skończy?

Dzięki możliwości podpięcia pod ładowarkę o mocy 400 kW, w zaledwie dziesięć minut uzupełnimy energię na kolejne 340 kilometrów jazdy. To wyniki, które mogą zmienić zasady gry w segmencie elektrycznych SUV-ów.

Pogadasz z autem jak z kumplem

Volvo EX60 będzie przełomowe z jeszcze jednego powodu. To pierwszy model szwedzkiej marki, który zostanie dostarczony z Google Gemini. Sztuczna inteligencja od giganta z Mountain View zagości na pokładzie, co oznacza zupełnie nowy poziom interakcji.

Jak to ujęto w zapowiedziach: oznacza to "miłą pogawędkę z i do twojego Volvo". Asystent AI ma sprawić, że obsługa samochodu stanie się bardziej naturalna i konwersacyjna.

Pod maską, a raczej w krzemowym sercu auta, zadzieje się równie dużo. Volvo wprowadza coś, co nazywa najnowszą wersją HuginCore. To nazwa zbiorcza dla całej architektury elektrycznej, oprogramowania i systemów komputerowych sterujących SUV-em.

Dla fanów technologii i cyferek brzmi jak specyfikacja dobrego peceta gamingowego. EX60 będzie wyposażone w Snapdragon Auto Connectivity Platform od Qualcomm Technologies, a sercem systemu jest platforma NVIDIA DRIVE. Wszystko to, oparte na układzie NVIDIA DRIVE AGX Orin, działa na bezpiecznym systemie operacyjnym DriveOS. Mówiąc prościej: to auto ma potężną moc obliczeniową, by zapewnić płynność i bezpieczeństwo.

Wszystkie karty zostaną odkryte już 21 stycznia. Wtedy poznamy wygląd auta, specyfikacje i dowiemy się, czy elektryczny następca XC60 faktycznie ma szansę na walkę z innymi rywalami o prym w sektorze premium elektryków.

