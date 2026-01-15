Coca-Cola i Magda Gessler zachęcają: "Zrób z niedzieli coś pysznego!" Fot. Materiały prasowe

Coca-Cola rozpoczyna rok 2026 od świeżej i pełnej smaku odsłony kampanii Coke & Meals. Tym razem marka celebruje #PrawdziwąMagię wspólnych, niedzielnych chwil przy stole – w towarzystwie Magdy Gessler, która została nową ambasadorką projektu. Koncept pod hasłem "Zrób z niedzieli coś pysznego" pokazuje, że magię niedzielnych spotkań buduje autentyczność, a nie perfekcja.

REKLAMA

Projekt celebruje wspólne chwile przy posiłkach, inspirując Polaków do odkrywania przyjemności zasiadania do stołu. Zachęca do tworzenia nowych wspomnień w domu, w restauracji czy na mieście, a jednocześnie przypomina, że niedzielny rytuał obiadowy, ma w sobie ogromny ładunek emocjonalny nadający mu wyjątkowości.

Opowieść nabiera wyrazistości dzięki Magdzie Gessler, jednej z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych osobowości kulinarnych i telewizyjnych w Polsce, od lat zachęcającej do celebrowania wspólnych posiłków i budowania wokół nich bliskości. Jej charakterystyczny styl oraz umiejętność łączenia tradycji z nowoczesnością sprawiają, że naturalnie dopełnia przekaz przypominający, że wspólne chwile przy stole nie muszą być perfekcyjne, by były wyjątkowe.

REKLAMA

– Wiele lat temu, na tropikalnej wyspie Kuba, odkryłam smak Coca-Cola. Piłam ją wtedy przez biało-różową słomkę, zachłannie, lecz małymi łyczkami, aby rozkoszować się tą chwilą bez końca. Zafascynował mnie także jej wygląd – kobiecy kształt butelki. A gdy po raz pierwszy spróbowałam jej w gwarze kubańskiego baru lat sześćdziesiątych, oszalałam z zachwytu. To była czysta egzotyka: kolory, pasja i obietnica przygody zamknięte w zroszonej, zmrożonej butelce. Coca-Cola, podana z limonką i kostkami lodu smakowała jak coś, czego nigdy nie zapomnę – mówi Magda Gessler.

REKLAMA

– Dziś wracam do tamtych wspomnień, bo moje młodzieńcze marzenia właśnie się spełniły. Z dumą ogłaszam, że zostałam ambasadorką kampanii Coke & Meals na rok 2026. Zapraszam Was do tej niezwykłej podróży, w której wszyscy możemy rozsmakować się bez wyrzutów sumienia – w końcu Coca-Cola Zero Cukru nie ma cukru i kalorii! I czasem wystarczy jeden łyk, by odważyć się sięgać po więcej – dodaje.

Fot. materiały prasowe

– Niedziela to wyjątkowy dzień, który wielu z nas traktuje jak chwilę wytchnienia i reset przed nowym tygodniem. Wspólnie z Magdą Gessler chcemy przypomnieć, że nie potrzeba perfekcyjnej oprawy, by cieszyć się wspólnym czasem. Wystarczy dobra atmosfera, bliscy ludzie i smak, który łączy. Coca-Cola towarzyszy tym momentom, podkreślając radość ze wspólnych posiłków – dodaje Nataliia Buhai, brand managerka w Coca-Cola Polska.

REKLAMA

Kampania Coke & Meals "Zrób z niedzieli coś pysznego" jest realizowana od stycznia do marca 2026 roku i obejmuje szeroko zakrojone działania komunikacyjne w telewizji, kanałach digital, mediach społecznościowych oraz w przestrzeni outdoorowej, w tym planowany mural w miejskiej scenerii. Jej ważnym elementem będą aktywacje konsumenckie, m.in. loteria dostępna w aplikacji Coca-Cola, trwająca do 30 marca, w której do wygrania są warsztaty kulinarne z Magdą Gessler, karty pre-paid o wartości 150 zł oraz vouchery na 50 zł do Glovo i Max Premium Burgers. W loterii mogą brać udział osoby, które ukończyły 18. rok życia. Kolejnym elementem kampanii będą niedzielne foodtrucki serwujące dania inspirowane menu Magdy Gessler.

Za realizację kampanii odpowiadają agencje: 24/7Communication, prowadząca kompleksową obsługę PR, VML, tworząca kreację kampanii oraz Mediacom, odpowiadający za zakup mediów.