Xiaomi, trzeci największy producent smartfonów na świecie, umacnia swoją pozycję lidera segmentu mid-range. Firma ogłosiła, że skumulowana sprzedaż serii REDMI Note przekroczyła barierę 460 milionów sztuk. Zbiega się to z polską premierą najnowszej generacji urządzeń, serii REDMI Note 15, która właśnie trafiła do sprzedaży.

Według najnowszych danych Omdia, Xiaomi zamknęło trzeci kwartał 2025 roku z 14-procentowym udziałem w globalnym rynku smartfonów. Firma, która konsekwentnie realizuje strategię ekosystemu „Human × Car × Home”, w ramach swojej platformy obsługuje już ponad 740 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie. Kluczowym filarem tego wzrostu pozostaje marka REDMI, która tylko do grudnia 2025 roku dostarczyła urządzenia z serii REDMI Note do ponad 100 krajów, z czego Polski stanowi istotny rynek pod kątem strategii dalszego rozwoju.

Od rekordu w Singapurze do globalnej dominacji

Historia serii REDMI Note 15 to pasmo rynkowych sukcesów. Debiut pierwszego modelu w 2014 roku w Singapurze zakończył się wyprzedaniem 5 000 sztuk w niespełna minutę. Jeszcze większy entuzjazm marka wzbudziła w Indiach, gdzie zapasy zniknęły w zaledwie 8 sekund.

– Przez ostatnią dekadę seria REDMI Note zdobyła zaufanie użytkowników na całym świecie, co jest nierozerwalnie związane z długoterminowymi inwestycjami Xiaomi w badania i rozwój – podkreśla Cynthia Chen, Dyrektor Marketingu REDMI w Xiaomi Global.

Flagowe technologie w przystępnej cenie

Siłą serii REDMI Note od zawsze był świetny stosunek ceny do jakości. Xiaomi regularnie wprowadza funkcje znane z najdroższych flagowców do segmentu średniopółkowego:

Fotografia: Przełomowy model REDMI Note 12 Pro+ 5G jako pierwszy w serii zaoferował aparat 200 MP z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), Wytrzymałość: Od wprowadzenia Gorilla® Glass 5 w modelu REDMI Note 7, przez certyfikat IP68 w Note 13 Pro+, aż po najnowszą generację oferującą standard odporności „Wytrzymałość REDMI TITAN”. Innowacje 2026: Najnowsza seria REDMI Note 15 wprowadza baterie krzemowo-węglowe (Silicon-Carbon), system chłodzenia Xiaomi IceLoop oraz zaawansowane funkcje oparte na AI.

Premiera REDMI Note 15: Nowy standard wytrzymałości

Seria REDMI Note 15, która właśnie trafiła na polski rynek, jeszcze bardziej zaciera granice między średnią półką a flagowcami. Urządzenia korzystają ze standardu Wytrzymałość REDMI TITAN, oferującego wzmocnioną ochronę przed upadkami oraz najwyższe standardy wodoszczelności.

Topowy model, REDMI Note 15 Pro+ 5G, wyposażono w:

Najnowszy sensor HPE 200 MP o ultrawyraźnej rozdzielczości. Pełną certyfikację odporności IP68, 5-gwiazdkowy certyfikat wydajności premium od SGS.

Cena rekomendowana modelu REDMI Note 15 Pro 5G 8+256 GB to 1699 PLN. W ramach oferty premierowej na mi.com, przy zakupie tego modelu za 1 PLN można dodać do koszyka również Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L.

Z kolei cena rekomendowana modelu REDMI Note 15 Pro+ 5G w wariancie 8+256 GB to 1999 PLN, a w wariancie 12+512 GB – 2299 PLN. W ramach oferty premierowej, przy zakupie tych modeli na mi.com za 1 PLN można dodać do koszyka również: REDMI Pad 2 4+128 GB Wi-Fi lub Xiaomi Robot Vacuum S40C EU.

Równoległe do sprzedaży trafiły również nowe urządzenia AIoT marki – słuchawki REDMI Buds 8 Lite oraz dostępne wyłącznie na stronie producenta mi.com inteligentne okulary Mijia Smart Audio Glasses.

Potęga R&D i inteligentna produkcja

Sukces rynkowy Xiaomi wspierany jest gigantycznymi nakładami na rozwój. W pierwszych trzech kwartałach 2025 roku firma zainwestowała w R&D blisko 3,3 mld USD, a plan na rok 2026 zakłada zwiększenie tej kwoty do 5,7 mld USD.

