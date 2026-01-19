Prezydent Bułgarii Rumen Radew zapowiedział, że we wtorek poda się do dymisji Fot. YouTube / Rumen Radev

Rumen Radew ogłosił, że we wtorek zamierza zrezygnować z urzędu prezydenta Bułgarii. Jako jeden z powodów swojej decyzji podał chęć wzięcia udziału w przedterminowych wyborach parlamentarnych. Kraj mierzy się obecnie z kryzysem politycznym.

REKLAMA

Prezydent Bułgarii poda się do dymisji. Krążą pogłoski, że chce założyć własną partię

Rumen Radew zapowiedział w poniedziałek (19 stycznia), że następnego dnia złoży dymisję ze stanowiska prezydenta Bułgarii przed Trybunałem Konstytucyjnym. Obowiązki Radewa przejmie wiceprezydentka Iliana Jotowa. – Dzisiejsza klasa polityczna zdradziła nadzieje Bułgarów. Potrzebujemy nowego kontraktu – mówił w przemówieniu, cytowanym przez agencję Reuters.

Zapytany ostatnio o możliwość utworzenia przez niego partii, Radew odpowiedział, że Bułgarii potrzebne jest ugrupowanie zdolne "zjednoczyć wszystkich demokratów – lewicę i prawicę – niezależnie od ich przynależności i aktywności politycznej". Zagraniczne media sugerują, że były dowódca Bułgarskich Sił Powietrznych może skorzystać z biernego prawa wyborczego w przyspieszonych wyborach do parlamentu.

REKLAMA

Polityk, którego oponenci określają mianem prorosyjskiego, rozpoczął pierwszą kadencję w styczniu 2017 roku. W 2021 ubiegał się o reelekcję, w drugiej turze pokonując Anastasa Gerdżikowa wynikiem 66,7 proc. Obecny urząd miał sprawować do 2027 roku.

W maju minionego roku słowa Rumena Radewa dotyczące wsparcia Unii Europejskiej dla Ukrainy wywołały spore kontrowersje. "Europa nie ma własnej wizji, jak zakończyć tę wojnę i zaprowadzić tam pokój, ale nadal inwestuje w sprawę, która moim zdaniem jest skazana na porażkę" – napisał w poście opublikowanym na Facebooku. Wcześniej polityka krytykował otwarcie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

REKLAMA

Przedterminowe wybory parlamentarne w Bułgarii

Jak pisała w naTemat Katarzyna Zuchowicz, trzy tygodnie przed końcem 2025 roku i przystąpieniem do strefy euro, w Bułgarii nastąpił polityczny wstrząs. Po protestach przeciwko korupcji i propozycji budżetu na 2026, który m.in. zakładał podwyżki podatków, premier Rosen Żelazkow podał się do dymisji.

Radew zaproponował utworzenie nowego rządu Obywatelom na rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii (GERB), ale partia odrzuciła tę ofertę. Prezydent spotkał się również z odmową ze strony ugrupowania Kontynuujemy Zmiany-Demokratyczna Bułgaria (PP-DB) oraz Alians na rzecz praw i Swobód (APS).

REKLAMA

Od 2021 roku w Bułgarii odbyło się 7 wyborów parlamentarnych. Przedterminowe wybory, które odbędą się niebawem, będą ósmym takim przypadkiem.

: