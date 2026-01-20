Wołodymyr Zełenski o kryzysie w Ukrainie spowodowanym przez ataki Rosji Fot. Flickr / President Of Ukraine

Wołodymyr Zełenski wydał oświadczenie, w którym wezwał urzędników i spółki do pozostania na terenie Ukrainy w celu pomocy w zażegnaniu kryzysu, jaki spowodowały ostatnie ataki Rosji. W samym Kijowie ponad milion obywateli nie ma prądu, a mnóstwo domostw pozostaje bez ogrzewania.

W nocy z poniedziałku na wtorek (19-20 stycznia) Rosja przeprowadziła kolejny zmasowany atak na Kijów, doprowadzając do poważnych problemów z dostępem do wody, elektryczności i ogrzewania. Celem rosyjskich dronów były również m.in. obwód winnicki, dniepropetrowski i odeski, aczkolwiek sam Wołodymyr Zełenski zasugerował w swoim ostatnim oświadczeniu, że sytuacja w stolicy jest obecnie najtrudniejsza.

Przypomnijmy, że blisko 600 tys. mieszkańców opuściło miasto po tym, jak 9 stycznia mer Witalij Kliczko zwrócił się do kijowian z prośbą o tymczasową ewakuację po serii ataków dronami i rakietami. Dodajmy, że tej zimy temperatury potrafią tam osiągnąć nawet 20 stopni Celsjusza na minusie.

Wołodymyr Zełenski apeluje do Ukraińców ws. kryzysu energetycznego

Wołodymyr Zełenski zaapelował do urzędników i kierowników spółek państwowych oraz energetycznych z prośbą o pozostanie w Ukrainie i współpracę w celu jak najszybszego zakończenia kryzysu energetycznego, który terroryzuje kraj.

"Zorganizowałem specjalną telekonferencję koordynacyjną w sprawie energii. Obecni byli wszyscy urzędnicy państwowi zaangażowani w działania odbudowy, władze regionalne, wojsko oraz przedstawiciele sektora energetycznego. We wszystkich regionach dotkniętych rosyjskimi atakami prace naprawcze już się rozpoczęły" – napisał we wtorek na portalu X prezydent Ukrainy.

W komunikatorze Telegram stwierdził, że urzędnicy państwowi "muszą przedstawić nietypowe propozycje, które będą chronić życie". "Należy skierować wszystkie siły w celu złagodzenia tej sytuacji" – dodał Zełenski, który jeszcze niedawno rozważał wyjazd do Davos na Światowe Forum Ekonomiczne.

Przypomnijmy, że państwowa Komisja ds. Bezpieczeństwa Technogenicznego i Ekologicznego i Sytuacji Nadzwyczajnych ogłosiła w ubiegłym tygodniu stan wyjątkowy w energetyce. Władzy w pierwszej kolejności zależy na naprawie szkód, które bezpośrednio dotykają szpitale, szkoły i obiekty krytyczne.

