Fot. materiały prasowe

BLIK wystartował z nową kampanią edukacyjną „Metoda na Podszywacza”, której głównym bohaterem jest Kuba Podszywacz – postać stworzona po to, by w prosty sposób pokazać mechanizmy działania Podszywaczy w sieci. Kuba przejmuje konta w social mediach, pisze w pośpiechu, udaje znajomych i, wywołując presję czasu, próbuje skłonić odbiorców do przekazania mu pieniędzy – na przykład poprzez podanie kodu BLIK i zatwierdzenie transakcji. Kampania została zaplanowana jako projekt wieloetapowy, obejmujący działania w digitalu, kinach oraz w kanałach własnych marki, a jej partnerem jest Komenda Główna Policji.

Metoda na Podszywacza – mechanizm

Oszuści wykorzystują powtarzalny schemat oparty na przejęciu kont w serwisach społecznościowych, które nie są zabezpieczone silnym hasłem ani dwustopniowym logowaniem (2FA).

Po uzyskaniu dostępu do profilu, przestępca podszywa się pod jego właściciela i prosi bliskie osoby o przekazanie kodu BLIK oraz potwierdzenie transakcji. Manipulacja opiera się na zaufaniu do znajomego nadawcy oraz naturalnym odruchu reagowania na pilne prośby o pomoc. To właśnie ten moment – kontakt za pośrednictwem przejętego konta w serwisie społecznościowym – stanowi podstawę całego mechanizmu, który można określić mianem „metody na Podszywacza”.

– Kampania uświadamia, że ryzyko pojawia się znacznie wcześniej niż w momencie płatności – zaczyna się na niezabezpieczonym profilu społecznościowym, które można ochronić choćby dodatkowym potwierdzeniem logowania. W działaniach z Kubą Podszywaczem pokazujemy ten schemat krok po kroku: od włamania na konto, przez manipulację w rozmowie, aż po moment, w którym użytkownik widzi w aplikacji bankowej kwotę, odbiorcę płatności i ma szansę powiedzieć „stop”. System BLIK został zaprojektowany tak, aby maksymalnie chronić użytkownika, dlatego każdy etap jest w pełni przejrzysty, a wszystkie operacje wymagają świadomego potwierdzenia – mówi Krzysztof Ziewiec, dyrektor departamentu marketingu i PR w Polskim Standardzie Płatności, operatorze BLIKA.

Siła podwójnego zabezpieczenia

Choć włączenie dwustopniowego logowania (2FA) mogłoby zatrzymać większość takich prób podszywania, poziom wiedzy i konsekwencja w stosowaniu dodatkowych zabezpieczeń wciąż nie są powszechne. Z badania Kantar przeprowadzonego na zlecenie BLIKA wynika, że już 8 na 10 ankietowanych słyszało o 2FA, ale nadal 20 proc. nie wie, na czym to zabezpieczenie polega.

Na popularnych platformach internetowych takich jak Facebook czy Google, dodatkowe zabezpieczenie nadal stanowi jedynie opcję, a nie obowiązek, co ułatwia przestępcom przejmowanie kont i prowadzenie manipulacji na dużą skalę.

– Bezpieczeństwo użytkowników nie powinno zależeć wyłącznie od ich wiedzy i czujności. Nie powinno być opcją dodatkową, ukrytą głęboko w ustawieniach konta społecznościowego. Dlatego uważamy, że dwuskładnikowe uwierzytelnianie powinno stać się standardem, szczególnie w usługach takich jak komunikatory, poczta e-mail czy serwisy społecznościowe. Każdy dostawca takiego konta powinien inicjować konieczność obowiązkowego dwuskładnikowego logowania. Połączenie mocnych zabezpieczeń po stronie platform i świadomych reakcji użytkowników znacząco ograniczyłoby skuteczność Podszywaczy – dodaje Anna Koral-Zagórska, zastępczyni dyrektora departamentu bezpieczeństwa w Polskim Standardzie Płatności, operatorze BLIKA.

#StopPodszywaczom

Kampania „Metoda na Podszywacza” została zaplanowana jako projekt wieloetapowy. Na początku uruchomiona zostanie strona podszywacze.pl z zestawem podstawowych materiałów informacyjnych – krótkimi formatami wideo, najważniejszymi wskazówkami dotyczącymi ochrony przed Podszywaczami oraz poradami, jak rozpoznawać manipulacje w komunikatorach. BLIK będzie równolegle prowadził działania edukacyjne w kanałach własnych, stopniowo rozszerzając zasięg kampanii. Kolejne jej etapy obejmą komunikację w digitalu i kinach. Akcji towarzyszy hashtag #StopPodszywaczom.

Partnerem kampanii jest Komenda Główna Policji.

– Oszustwa polegające na podszywaniu się pod znajomych to obecnie jedno z popularnych zagrożeń w sieci. Każdego dnia przyjmujemy zgłoszenia od osób, które straciły oszczędności w wyniku manipulacji prowadzonej przez przestępców. Dlatego działania edukacyjne, realizowane we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i sektorem finansowym, są niezwykle istotne. Świadomy użytkownik to użytkownik bezpieczniejszy – podkreśla podinsp. Ewelina Mączkorowska, Dyrektor Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP.

