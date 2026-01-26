Które dni są wolne od pracy w 2026, jak możemy je efektywnie wykorzystać i gdzie ewentualnie pojechać, by mieć piękne wspomnienia? Przedstawiamy swoje propozycje, a także podpowiedzi ze strony serwisu i aplikacji podróżniczej Skyscanner. Fot. Harvey Abayasiri / Unsplash

Nowy Rok i... już co poniektórzy wertują swoje kalendarze, by planować urlop. Słusznie, bo dobra organizacja to podstawa sukcesu każdego przedsięwzięcia. Sprawdźmy zatem, które dni są wolne od pracy w 2026, jak możemy je efektywnie wykorzystać i gdzie ewentualnie pojechać, by mieć piękne wspomnienia.

Patrząc na 2026 rok przez pryzmat kalendarza wypoczynkowego, można dojść do wniosku, że wymaga on nieco większej "akrobatyki urlopowej" niż rok miniony. Niektóre ważne dla relaksu święta przypadają w niedzielę i nie można ich sobie odebrać, ale dwa z nich trafiają akurat na sobotę, co pozwala na odbiór dodatkowych dni wolnych.

Jak wykorzystać ten rok i odpocząć za granicą? Sprawdzamy z pomocą globalnej aplikacji podróżniczej Skyscanner.

Urlop na Wielkanoc 2026 – gdzie warto wyjechać?

Po urlopowych wojażach związanych ze świętami na przełomie starego i nowego roku najbliższa okazja do wypoczynku to Wielkanoc, która w tym roku obchodzona jest dość wcześnie. Tym razem wielkanocny duet "niedziela-poniedziałek" przypada na 5-6 kwietnia. Z sobotą to 3 dni, a kto weźmie wolne od 7 do 10, ma już 9 dni laby.

Taka liczba pozwala już na zaplanowanie jakiegoś dłuższego wiosennego wyjazdu np. do Valletty na Malcie (loty już od 428 zł*), Andaluzji w Hiszpanii (loty już od 629 zł*). To nasze propozycje. Z kolei, jak podaje baza globalnej aplikacji podróżniczej Skyscanner, najczęściej wyszukiwanymi destynacjami na kwiecień 2026 są: Tokio, Bangkok, Nowy Jork, Palma i Denpasar1. Rozważamy zatem także dalsze destynacje.

Denpasar, miasto na wyspie Bali w Indonezji. Fot. I Nyoman Yuda Wirawan / Unsplash

Tokio to stolica Japonii, która wiosną, na przełomie marca i kwietnia, obchodzi hanami, czyli święto kwitnienia ozdobnych wiśni (sakura). W Bangkoku, stolicy Tajlandii, rozpoczyna się wtedy gorący, ale jeszcze łagodny w temperaturze sezon – w kwietniu ma miejsce Songkran, tajski Nowy Rok, zwany także Festiwalem Wodnym.

W tym okresie Nowy York zielenieje i napawa się magią słynnej Parady Wielkanocnej (Easter Parade) na Piątej Alei na Manhattanie. Palma, stolica należącej do Hiszpanii słonecznej Majorki, zaprasza na Semana Santa, widowiskowe procesje wielkanocne. Denpasar, miasto indonezyjskiej wyspy Bali, jawi się jako duchowa alternatywa, stanowiąc zagłębie hinduistycznych świątyń.

Zagraniczna Majówka 2026 – jakie kierunki są modne?

Podobną okazję do podróżowania stwarza tegoroczna Majówka. Kto "zaklepie" sobie urlop od 27 do 30 kwietnia, może już planować wypoczynek rozciągnięty na 9 dni. W tym roku Majówka jest łaskawa, ponieważ 1 Maja wypada w piątek, a 3 maja w niedzielę. Wiele osób nie musi więc prosić o wolne 2 maja, który przypada na sobotę.

Gdzie warto spędzić Majówkę za granicą? Na przykład w ubóstwiającym kwiaty mieście Pafos na Cyprze (loty już od 633 zł*) albo w pięknie położonym Funchal na Maderze (loty już od 624 zł*), nieprzypadkowo zwanej Wyspą Wiecznej Wiosny. Według danych zebranych przez Skyscanner popularnymi majówkowymi kierunkami dla urlopowiczów są wśród krajów: Grecja, Seszele, Chorwacja, Włochy i USA, a wśród miast: Victoria, Zante, Chania, Split i Zadar2.

Pafos, miasto na wybrzeżu Cypru. Fot. Erik Karits / Unsplash

Grecja to od lat majówkowy top idealny do pierwszych kąpieli w ciepłym morzu, a Zante i Chania to główne miasta jej turystycznych wysp Zakintos i Kreta. Równie dużą renomą cieszy się Chorwacja, której takie nadmorskie miejscowości jak Split i Zadar przyciągają podróżników w tym mniej zagęszczonym od letniego szczytu sezonie.

Na wyspiarskich Seszelach, których stolicą jest Victoria – baza wypadowa do odkrywania uroków Mahé, największej wyspy tego archipelagu – maj to jeden z najlepszych pogodowo miesięcy. A Włochy? W tym czasie bronią się same, pozwalając odkrywać kolebkę zachodniej cywilizacji i bawić się na wielu festiwalach bez skrajnych upałów. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to duża różnorodność klimatyczna i wiosenne wędrówki po parkach narodowych mogą być tu zachętą.

Urlopowe lato 2026 – jak wykorzystać je na city break?

Kolejny dzień ustawowo wolny od pracy to ruchome Zielone Świątki, ale one zawsze przypadają na niedzielę (w tym roku 24 maja), więc nie dają pola do manewru. Następne jest również "mobilne" Boże Ciało, któremu z kolei przypisany jest czwartek. W 2026 roku to 4 czerwca. Wystarczy wziąć wolne w piątek i zrobić sobie przedłużony weekend.

Przy tym święcie kalendarz zawsze układa się doskonale na przedłużony city break, czyli krótki wypad poświęcony na zwiedzanie wybranego miasta. W czterodniowy weekend czerwcowy, z mniej oczywistych propozycji, a więc nie tych spośród dużych europejskich miast, proponujemy Palmę na Majorce, Heraklion na Krecie czy Luksemburg.

Palma, stolica wyspy Majorka. Fot. Yves Alarie / Unsplash

Czas na sierpień. 15 sierpnia to Święto Wojska Polskiego. W tym roku to sobota, a więc można odebrać jeden dzień wolny np. w piątek albo w poniedziałek, żeby mieć trzydniowy weekend i kolejną okazję na city break. A przy wykorzystaniu dni urlopowych np. od 18 do 21 sierpnia rysuje się szansa na dłuższy wyjazd!

Wyjazdy na koniec 2026 – które destynacje są na topie?

A listopadowe święta? 1 listopada to niedziela, a więc dzień nie do odbioru. Natomiast 11 listopada trafia na środę, co pozwala już na "kreatywność". Dwa dni z puli urlopowej przed albo po tym święcie i ma się 5 dni wolnego. A jeśli 9, 10, 12 i 13 listopada weźmie się urlop, można pomyśleć o wyjeździe na 9 dni np. na Wyspy Kanaryjskie czy Teneryfę.

Na koniec zostają ustawowo wolne od pracy trzydniowe święta w grudniu (24-26.12). W tym roku trwają one od czwartku do soboty. Z niedzielą to cztery dni, a skoro za sobotę należy się dodatkowy dzień wolny, to można odebrać go np. 28 grudnia w poniedziałek i już ma się 5 dni. Kto zdecyduje się na urlop od 29 do 31.12, wydłuży go do 11 dni.

Riviera Maya na Półwyspie Jukatan w Meksyku. Fot. Andrew Wittmaak / Unsplash

O dłuższym wypoczynku zimowym, ale w egzotycznych klimatach warto pomyśleć o:

wyspie Phuket w Tajlandii, mieście Puerto Plata na Dominikanie, regionie Riviera Maya na Półwyspie Jukatan w Meksyku.

W drugiej połowie grudnia 2025 roku Skyscanner był zaś zasypywany zapytaniami o Pafos na Cyprze, Alicante w Hiszpanii, Oslo w Norwegii oraz Mediolan i Palermo we Włoszech3.

Wszystkie te miejscowości, z wyjątkiem trzeciej, oferują ucieczkę przed warunkami pogodowymi rodzimej zimy, a więc i "święta bez zimowej depresji" z lokalnymi tradycjami i dekoracjami. Natomiast stolica Norwegii ze śniegowymi atrakcjami, świętami w klimacie północy i bliskością natury, podlanymi kulturą hygge, to kierunek dla osób o odwrotnym podejściu, czyli kochających właśnie zimę w pełnej jej krasie.

Jest więc w czym wybierać, a w razie niepewności zawsze można skorzystać z podpowiedzi i rankingów przygotowanych przez renomowane serwisy czy aplikacje podróżnicze takie jak Skyscanner. Życzymy powodzenia w planowaniu z wyprzedzeniem urlopów w najbardziej dogodnych terminach i... życzliwych szefów, którzy je przyznają!

Przypisy:

*Aktualne ceny biletów na stronie www.skyscanner.com w dniu 23.01.2026. Ceny mogą ulec zmianie.

1. Zestawienie najczęściej wyszukiwanych destynacji na podstawie danych gromadzonych przez Skyscanner, które uwzględniają wyszukiwania danego miasta z wylotem z Polski poprzez stronę www.skyscanner.pl w ciągu ostatnich 7 dni. Data zgromadzenia danych: 12.01.2026.

2. Top 10 krajów na Majówkę 2026 (30.04.2026-04.05.2026) dla polskich podróżników szukających wyjazdów za granicę. Wyszukiwania: 1 stycznia 2026 – 31 stycznia 2026.