Fot. Shutterstock.com

Nowy rok, nowe otwarcie, nowe postanowienia pomnożenia majątku, zebranie się na odwagę, by wyjść poza lokatę i wreszcie zainwestować i… dylemat. Co kupić do portfela, skoro wszystko już wzrosło i jest drogie?! Spokojnie. Jest sposób i na to, choć brzmi może niezbyt atrakcyjnie: dywersyfikacja.

MATERIAŁ REKLAMOWY

REKLAMA

Dywersyfikacja portfela to hasło – inwestycyjny wytrych: niby każdy o niej słyszał, ale wielu przypomina sobie dopiero wtedy, gdy jedna pozycja ciągnie cały wynik w dół. A prawda jest prosta: dywersyfikacja nie służy do „wygrywania” rynku, tylko do tego, żeby jedna zła decyzja nie zrujnowała całego planu.

Dywersyfikacja, czyli co?

W skrócie: to podział pieniędzy między różne typy aktywów, tak aby nie wszystkie reagowały identycznie na to samo wydarzenie. Jeśli masz portfel złożony wyłącznie z akcji spółek technologicznych, to w praktyce nie masz kilku inwestycji; masz jedną, tylko rozbitą na kilka nazw.

REKLAMA

Dywersyfikacja działa, bo różne aktywa różnie się zachowują. Gdy akcje spadają, obligacje często (choć nie zawsze) zachowują się stabilniej. Gdy złoty słabnie, część inwestycji zagranicznych może zyskać na samym kursie. Gdy gospodarka hamuje, spółki cykliczne (wrażliwe na kondycję innych firm i konsumentów) zwykle cierpią bardziej niż defensywne, czyli dostarczające produkty i usługi niezbędne do życia.

Dlaczego dywersyfikacja się liczy?

Najczęstszy błąd początkujących jest banalny: dywersyfikują instrumenty, ale nie ryzyko. Kupują pięć spółek z GPW i myślą, że są bezpieczni, choć wszystkie zależą od tej samej koniunktury i tego samego rynku. Albo trzymają oszczędności w dwóch funduszach, które mają prawie identyczny skład.

REKLAMA

W praktyce dywersyfikacja jest po to, żeby:

zmniejszyć wahania (czyli stres i ryzyko panicznej sprzedaży), uniknąć „portfelowej katastrofy” , gdy jedna branża, kraj albo waluta dostaje mocno po głowie, utrzymać sensowny tor inwestowania nawet wtedy, gdy rynek robi to, czego nie lubimy najbardziej — spada.

I tu ważny detal: dywersyfikacja nie oznacza, że portfel nie spadnie. Oznacza raczej, że spadki nie powinny być tak brutalne, a powrót do równowagi bywa szybszy.

Dlaczego dywersyfikacja liczy się TERAZ?

Czasy mamy wyjątkowo niespokojne. Amerykański prezydent ze swoimi malowniczymi i często egzotycznymi pomysłami (o formie nie wspominając) potrafi zatrząść rynkami i równie szybko wprawić je w doskonały nastrój. Tak było w kwietniu 2025 roku po „dniu wyzwolenia”, tak było już w styczniu 2026 roku po sugestiach siłowego przejęcia Grenlandii, dopóki sam Donald Trump nie zanegował ich w Davos expresis verbis. Różne aktywa potrafią spaść w ciągu kilku godzin lub dni o wartości rzadko wcześniej spotykane (nie licząc kryzysów), po czym odrobić straty, często z nawiązką.

REKLAMA

Dlatego posiadanie różnych aktywów, które reagują na to samo zagrożenie w różny sposób to swoista polisa ubezpieczeniowa inwestora.

W 2026 roku inwestowanie utrudnia jeszcze fakt, że w minionych trzech latach wiele aktywów dało już zarobić, a wówczas zawsze pojawia się pytanie: czy nie czas na korektę (spadki)? Akcje zarówno z warszawskiej giełdy, jak i większości globalnych parkietów mają za sobą doskonały okres, obligacje również dały zarobić (w 2024 roku zwycięzcami były te krótkoterminowe i o zmiennym kuponie, w 2025 one też przyniosły zyski, ale jeszcze lepiej zarobili ci, którzy postawili na papiery długoterminowe). Złoto pozostało tradycyjną „bezpieczną przystanią”, ale jest już dużo droższe niż rok czy dwa lata temu. Zarządzający zresztą dość zgodnie twierdzą, że nie powinno stanowić więcej niż 5-10% portfela. Jak ogarnąć ten miszmasz?

REKLAMA Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

Więcej o tym, na czym polega dywersyfikacja, przeczytasz tutaj

Jak dywersyfikować mądrze (a nie „dla zasady”)

Najlepiej myśleć o dywersyfikacji w trzech warstwach.

1) Klasy aktywów To najprostszy fundament:

akcje (wzrost, ale duże wahania), obligacje (stabilizacja, choć zależy od stóp procentowych), gotówka / krótkoterminowe instrumenty (bezpiecznik i „amunicja” na okazje), ewentualnie dodatki: nieruchomości, surowce, złoto.

Nie każdy musi mieć wszystko. Ale portfel „100% akcje” i „100% kryptowaluty” to nie jest odwaga — to jest strategia, która wymaga żelaznych nerwów i akceptacji, że w najgorszym momencie możesz zobaczyć -30%, -50% albo -80%.

REKLAMA

2) Geografia i waluta Portfel tylko w Polsce ma sens dla kogoś, kto świadomie chce być „pod kraj”. Tylko że wtedy bierzesz na siebie ryzyko: lokalnej gospodarki, lokalnej polityki, kursu złotego.

Dywersyfikacja geograficzna (np. część USA, część Europa, część rynki wschodzące) działa jak dodatkowa poduszka. Przy okazji w naturalny sposób pojawia się dywersyfikacja walutowa.

3) Styl i sektor Nawet w obrębie akcji można zrobić portfel, który jest „jednym zakładem”. Jeśli wszystko masz w technologii, gaming i AI, to dywersyfikacja jest pozorna. Z kolei rozsądne rozłożenie między sektory (np. zdrowie, konsumpcja, infrastruktura, finanse) sprawia, że portfel nie zależy od jednego trendu.

REKLAMA

Eksperci powtarzają jedno: dywersyfikacja nie kończy się na zakupie. W teorii większość inwestorów chce stabilności. W praktyce wielu robi coś odwrotnego: kupuje różne rzeczy, ale nie pilnuje proporcji. A rynek sam „przestawia” portfel — rosnące aktywa robią się coraz większą częścią całości, a spadające coraz mniejszą.

Stąd jedno z najprostszych, a zarazem najskuteczniejszych narzędzi: rebalancing, czyli okresowe przywracanie udziałów do pierwotnych założeń. To mechanizm, który wymusza kupowanie tego, co spadło, i przycinanie tego, co urosło — a więc robienie dokładnie tego, czego emocje zwykle nie lubią.

REKLAMA

Co możesz zrobić już teraz: prosta checklista

Jeśli chcesz sprawdzić, czy twoja dywersyfikacja jest realna, odpowiedz sobie na kilka pytań:

Czy 1–2 pozycje nie stanowią przypadkiem połowy portfela? Czy moje inwestycje nie są w praktyce tym samym (np. dwa fundusze z podobnym składem)? Czy mam ekspozycję na więcej niż jedną gospodarkę i walutę? Czy wiem, jak portfel zachowa się przy spadkach akcji i zmianie stóp procentowych? Czy mam plan rebalancingu (np. raz na pół roku lub po przekroczeniu widełek)?

Chcesz zbudować zdywersyfikowany portfel? Szeroki wybór funduszy znajdziesz tutaj

REKLAMA

Co może wydarzyć się dalej (i dlaczego dywersyfikacja nadal ma sens)

Rynki mają brzydki zwyczaj: w krótkim terminie potrafią „karać” dywersyfikację, bo zawsze jest coś, co rośnie szybciej niż reszta i kusi, by zwiększyć udział tego aktywa w portfelu. Ale w dłuższym terminie dywersyfikacja bywa tym, co pozwala wytrzymać i nie zepsuć wyniku przez emocjonalne decyzje.

I to jest sedno: dywersyfikacja nie ma dawać maksymalnego wyniku w najlepszym roku. Ma sprawić, że nie wypadniesz z gry w najgorszym.

Jeśli twój portfel zależy od jednego rynku, jednego sektora albo jednej narracji, to ryzyko jest większe, niż wygląda na wykresie. Dywersyfikacja to nie „rozproszenie dla spokoju” — to strategia, która ma chronić plan inwestycyjny, kiedy rzeczy idą nie tak.