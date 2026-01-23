2. sezon "Matek pingwinów" na Netflix. Mateusz Damięcki dołącza do obsady Fot. materiał prasowy / Netflix. Montaż: naTemat

"Matki pingwinów" wrócą na Netflix w drugiej połowie roku. 2. sezon serialu o rodzicach wychowujących dzieci z niepełnosprawnością ma szanse, by ponownie stać się hitem serwisu streamingowego. Twórcy produkcji pochwalili się właśnie zdjęciami z planu, opisem fabuły nadchodzących odcinków i nowym aktorem w obsadzie. Polacy uwielbiają jego rolę w "Furiozie".

"Matki pingwinów", które skupiają się na historii rodziców wychowujących dzieci z atypowością i niepełnosprawnością, stały się w Polsce wielkim hitem i zostały zauważone również przez zagranicznych krytyków. Dziennikarz Mike Hale wymienił dzieło w reżyserii Klary Kochańskiej-Bajon ("Stulecie Winnych") i Jagody Szelc ("Wieża. Jasny dzień") na liście najlepszych seriali 2024 roku, opublikowanej na łamach "The New York Timesa".

Nie zapominajmy też o tym, że Polska Akademia Filmowa przyznała "Matkom pingwinów" prestiżowego Orła w kategorii "najlepszy serial fabularny". W drugiej połowie bieżącego roku rodzice dzieci uczęszczających dotychczas do "Cudownej przystani" doczekają się zupełnie nowych przygód.

2. sezon "Matek pingwinów". Do obsady dołączył gwiazdor "Furiozy"

Akcja 2. sezonu "Matek pingwinów" rozgrywa się 2 lata po wydarzeniach z pierwszej odsłony. "Kama, Ula, Tatiana i Jerzy zakładają własną szkołę dostosowaną do potrzeb swoich dzieci. Biegun Szczęścia to miejsce stworzone z myślą o bezpieczeństwie i akceptacji, ale dla zarządu szybko okazuje się polem nieustannej walki z biurokracją, finansami i emocjonalnym przeciążeniem" – czytamy w oficjalnym opisie fabuły nowych odcinków.

Twórcy zapowiadają, że kontynuacja hitu Netflixa jest "opowieścią o naprawianiu zerwanych więzi, o szukaniu odpowiedzi na pytanie, czym jest rodzina".

Na małym ekranie Maszy Wągrockiej ("Najmro. Kocha, kradnie, szanuje"), Magdalenie Różczce ("Heweliusz"), Barbarze Wypych ("Jak zostać gwiazdą") i Tomaszowi Tyndykowi ("Pianista") będzie towarzyszył Mateusz Damięcki, odtwórca roli Goldena w "Furiozie", dramacie sensacyjnym o kibolach, który w ubiegłym roku otrzymał sequel. Nie znamy szczegółów dotyczących jego postaci w serialu, ale patrząc na opublikowane przez Netflixa zdjęcie, możemy założyć, że też zagra rodzica.

Mateusz Damięcki w 2. sezonie "Matek pingwinów". Fot. materiał prasowy / Netflix

W obsadzie nie zabraknie także Janka Lubasa, Toli Będzikowskiej, Maksa Obsta, Stasia Lewandowskiego oraz Maksa Młodawskiego.

Scenariusz do nowych odcinków napiszą m.in. Justyna Bilik ("Norwegian Dream"), Ariadna Lewańska ("Plebania") i Magdalena Żakowska ("Breslau").

