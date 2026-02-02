Karnawał na Malcie jest równie kolorowy, co ten w RIO Fot. MTA

Najweselszy okres roku wchodzi w najważniejszy moment. Karnawał to synonim świętowania, tańca i zabawy, choć podczas polskiej zimy jest o to raczej trudno. Dlatego zamień śnieg na miejsce, w którym słońce świeci przez 300 dni w roku, a luty to prawdziwe święto życia.

Malta wraz z jej mniejszymi wyspami Gozo i Comino skradła serca Polaków. Mało tego, zainteresowanie tym niewielkim krajem stale rośnie. Można się tam dostać z 7 lotnisk w Polsce, językiem urzędowym jest angielski, za przysmaki zapłacicie w euro, a do podróży wystarczą bilet (nawet za ok. 250 zł w dwie strony) i dowód osobisty. Później można dać się już ponieść maltańskiemu temperamentowi podczas najlepszego karnawału i walentynek w waszym życiu.

Karnawał na Malcie to kolory i humor. Jednak mistrzem tej imprezy jest Gozo

Karnawał na Malcie to jedno z najlepszych tego typu wydarzeń, które można zobaczyć w Europie. Imprezę z tancerzami, bębnami, fajerwerkami i ogromnymi makietami śmiało można określić mianem "europejskiego RIO". Świętowanie na głównej wyspie odbędzie się w dniach 13-17 lutego. W tym terminie ulice Valletty zmieniają się w roztańczony korowód, do którego organizatorzy przygotowują się miesiącami.

Karnawał na Malcie to wyjątkowe wydarzenie. Przygotowania do niego trwają miesiącami Fot. MTA

Pamiętajcie, że nie tylko stolica urządza wielkie świętowanie. Mniejsze imprezy można znaleźć w wielu miasteczkach i wsiach na całej wyspie. Jednak prawdziwymi mistrzami w tej kwestii są mieszkańcy niewielkiego Nazar na wyspie Gozo. Tam warto zajrzeć zwłaszcza 8 lutego w godzinach 12:30-17:30.

Właśnie wtedy na uliczki wyjdą przebierańcy wyposażeni w satyryczne rekwizyty. Humor i zabawa będą przewodnimi hasłami kilkugodzinnego wydarzenia. Wstęp jest tam darmowy, a z atrakcji czy spontanicznych występów radość będą czerpać dorośli i dzieci. Tego wydarzenia nie można przegapić. Dodatkowo cały karnawał na Malcie warto połączyć ze świętowaniem walentynek.

Malta na walentynki. W tych miejscach będzie romantycznie i bez tłumów

Zakochani na Malcie z pewnością nie będą narzekali na nudę i tłumy. Luty to nadal okres poza szczytem sezonu, choć święto zakochanych przypadające w sobotę może przyciągnąć nieco więcej podróżnych. Niemniej na listę miejsc wartych odwiedzenia warto wpisać wieczorny spacer uliczkami średniowiecznej Mdiny, albo przechadzkę w pobliżu XVIII-wiecznych magazynów w Valletcie. Dziś miejsce to jest jednym z gastronomicznych centrów wyspy.

Walentynki w Mdinie, nazywanej Cichym Miastem, mogą wprawić was w wyjątkowo romantyczny nastrój Fot. MTA

A co, kiedy chcecie uniknąć tłumów? Na romantyczny spacer możecie wybrać Ogrody Gardjola w Senglea (jednym z miast wchodzących w skład maltańskiego Trójmiasta). Nie docierają tam tłumy, a szkoda, bo widoki na Wielki Port, Vallettę i Vittoriosę potrafią zapierać dech w piersi. Z dala od turystycznego szlaku znajduje się także Chiński Ogród w Santa Lucii. Zdaniem niektórych to jeden z najpiękniejszych ogrodów na całej wyspie.

Dodatkowa zaleta – podczas spaceru będziecie mogli zapomnieć o puchowych kurtkach i rękawiczkach. W lutym średnia temperatura na Malcie to 15-17 st. C w ciągu dnia. W nocy ochładza się do ok. 11-13 st. To bez wątpienia znacznie przyjemniejsza aura niż -15 st. C w Polsce.

Czy jest coś bardziej romantycznego niż podziwianie zachodu słońca z ukochaną osobą? A na Malcie nie brakuje miejsc, w których będzie to prawdziwy spektakl Fot. MTA

Wielkanoc na Malcie to bezpośrednie spotkanie z wyjątkową tradycją

Luty to dobry moment, żeby zaplanować swój wielkanocny wyjazd. I tu znów Malta jest świetną propozycją. W Wielki Piątek ulicami wielu tamtejszych miast przechodzą procesje, podczas których setki uczestników przebierają się w stroje z epoki, albo idąc boso, ciągną za sobą łańcuchy. Przeciwieństwem tego pokutnego wydarzenia są radosne wyścigi z figurami, które organizuje się w Niedzielę Wielkanocną.

Gdybyście jednak chcieli uciec od obchodzenia tych uroczystości i po prostu cieszyć się spokojem i urlopem, również macie na to szansę. Szukającym wytchnienia polecamy zwłaszcza Gozo. Oprócz was, szumu morza i ścieżki ponad klifami może tam nie być nikogo. Podczas trekkingów warto zapuścić się w okolice Ghasri Valley nazywanej też Wied il-Għasri. To niesamowity 250-metrowy wąwóz na północy wyspy. Miejsce to znają nurkowie, ale piechurów jest tam wyjątkowo mało. Warto to wykorzystać.

Trekking na Gozo to najlepsza forma zwiedzania wyspy. Zwłaszcza jeżeli macie idealne towarzystwo Fot. MTA