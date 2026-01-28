Volkswagen Touareg Final Edition Fot. Volkswagen

To jedna z tych wiadomości, które sprawiają, że fanom tradycyjnej, solidnej motoryzacji mocniej bije serce. Flagowiec z Wolfsburga, samochód, który przez lata definiował pojęcie SUV-a dla ludu ze sznytem premium, żegna się z rynkiem. Produkcja Touarega zakończy się w tym roku, a Volkswagen postanowił postawić kropkę nad i w najlepszy możliwy sposób.

REKLAMA

Jeśli planowaliście zakup tego giganta, to jest to ostatni dzwonek. Edycja specjalna będzie produkowana tylko do końca kwietnia 2026 roku. To moment graniczny. Volkswagen nie bawił się w półśrodki i ceny Touarega FINAL EDITION zaczynają się od 329 490 zł, a w zamian otrzymujemy auto, które na każdym kroku przypomina o swoim unikatowym statusie.

Co go wyróżnia? Detale, które docenią koneserzy. Na ramkach szyb tylnych drzwi znajdziemy laserowo grawerowane oznaczenia FINAL EDITION, które pojawiają się także na podświetlanym panelu deski rozdzielczej oraz nakładkach progowych. Nawet skórzany mieszek dźwigni zmiany biegów otrzymał okolicznościowe wytłoczenie.

REKLAMA

Trzeba przyznać, że za kilka lat będzie to nie lada gratka dla kolekcjonerów. A Volkswagen kusi nie tylko dodatkami, ale także wyposażeniem i cenami.

R-Line FINAL EDITION

Wybierając wersję R-Line FINAL EDITION, dopłacamy 20 000 zł względem standardowej odmiany R-Line. Co dostajemy w zamian? Wartość wyposażenia standardowego w tej wersji to aż 79 060 zł.

No jest to dosyć popularny zabieg. W praktyce korzyść dla klienta wynosi 59 060 zł. To spora kwota, biorąc pod uwagę, że w standardzie dostajemy m.in.:

panoramiczny szklany dach i lakier metaliczny, czarne, 20-calowe obręcze Nevada oraz pakiet Black Style, wyświetlacz Head-up Display i system nagłośnienia Premium, wentylowane fotele przednie z tapicerką Varenna, elektryczne domykanie drzwi oraz powiększony, 90-litrowy zbiornik paliwa .

REKLAMA

Touareg w R-Line to samochód kompletny. Jak pisałem w mojej recenzji, to "maszyna stworzona do połykania tysięcy kilometrów w absolutnym komforcie", a w tej wersji konfiguracja jest po prostu "wszystkomająca".

Touareg R FINAL EDITION

Dla tych, którzy szukają adrenaliny, przygotowano też wersję Touareg R FINAL EDITION. Tutaj dopłata wynosi 22 000 zł, ale wartość dodanego wyposażenia to 72 980 zł, czyli niejako zyskujemy 50 980 zł.

W tej odmianie dostajemy m.in. potężne, 21-calowe czarne obręcze Leeds, najbardziej luksusową skórzaną tapicerkę Puglia oraz pakiety Zawieszenie i Światło.

REKLAMA

Czy warto kupić "ostatniego" Touarega?

Kiedy testowałem aktualną generację Touarega, podkreślałem, że to auto, które "nie musi nic nikomu udowadniać". To solidność, której coraz trudniej szukać w nowoczesnej, zelektryfikowanej do bólu motoryzacji. Touareg FINAL EDITION to symboliczne zamknięcie pewnego rozdziału.

Dla klienta to układ idealny: dostaje samochód dopracowany, prestiżowy i wyposażony po sufit w cenie, która przy obecnych realiach rynkowych wygląda wręcz niewiarygodnie.

Jeśli szukacie SUV-a, który połączy bogate dziedzictwo z najnowszą technologią, to lepszej okazji już nie będzie. To ostatnia szansa, by wyjechać z salonu nowym Touaregiem, zanim ten na zawsze przejdzie do historii.

: