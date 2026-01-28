Fot. materiały prasowe

Kurs kryptowalut nie jest jednolity, ponieważ rynek aktywów cyfrowych funkcjonuje w sposób zdecentralizowany. Oznacza to, że nie istnieje jeden ośrodek, który ustala wspólną cenę. Każda giełda działa niezależnie, gromadzi własnych użytkowników i tworzy odrębny rynek, na którym popyt i podaż kształtują wartość poszczególnych kryptowalut. Różnice w kursach są więc naturalnym efektem globalnego charakteru rynku i sposobu jego organizacji.

MATERIAŁ REKLAMOWY

REKLAMA

W jaki sposób ustalany jest kurs kryptowaluty na giełdzie?

Kurs kryptowalut na danej giełdzie wynika z mechanizmu równowagi między kupującymi i sprzedającymi. Jeśli w danym momencie przeważa liczba zleceń kupna, kurs rośnie. Gdy pojawia się więcej ofert sprzedaży, cena spada. Każda platforma generuje więc własny, niezależny obraz rynku, odzwierciedlający aktywność jej użytkowników.

W odróżnieniu od tradycyjnych rynków finansowych, na których notowania koordynowane są przez scentralizowane instytucje, w przypadku kryptowalut nie ma jednej bazy danych czy jednolitego źródła wyceny.

REKLAMA

Notowania na poszczególnych giełdach różnią się, ponieważ wynikają z lokalnych warunków handlu i zachowań uczestników rynku.

W praktyce oznacza to, że Bitcoin może kosztować 80 000 USD na jednej platformie, a 80 300 USD na innej. Nie jest to błąd systemu, lecz wynik naturalnych różnic w czasie, płynności i wolumenie transakcji.

Kursy kryptowalut mogą różnić się między platformami, ponieważ każda giełda działa w oparciu o własny rynek, płynność i zestaw par handlowych. Cena widoczna przy danej kryptowalucie nie zawsze oznacza finalną kwotę transakcji – ta jest dodatkowo pomniejszana o opłaty pobierane przez giełdę. Znaczenie ma również para handlowa, w której realizowany jest zakup lub sprzedaż, ponieważ kurs BTC w relacji do USD, USDT czy PLN może w tym samym momencie wyglądać inaczej, reagując na popyt i podaż w danym rynku.

REKLAMA

Płynność i wolumen – czynniki o największym znaczeniu

Jednym z powodów różnic kursowych jest płynność rynku, czyli możliwość szybkiego zawierania transakcji bez dużych wahań ceny. Na dużych giełdach, gdzie obrót jest wysoki, różnice pomiędzy ceną kupna i sprzedaży (spreadem) są minimalne. Oznacza to, że każda pojedyncza transakcja ma ograniczony wpływ na kurs.

Na mniejszych platformach sytuacja wygląda inaczej. Gdy liczba aktywnych użytkowników jest niewielka, nawet pojedyncze zlecenie może zmienić równowagę między popytem i podażą. W efekcie kurs reaguje szybciej, co powoduje większe wahania.

REKLAMA

Różnice regionalne i czynniki techniczne

Rynek kryptowalut działa nieprzerwanie, 24 godziny na dobę, na wszystkich kontynentach. Giełdy w różnych regionach świata mają odmienny rozkład aktywności użytkowników. W godzinach szczytu w Azji aktywność handlowa w Europie może być niska, a w Ameryce – dopiero się rozpoczynać. W efekcie w tym samym czasie popyt na określoną kryptowalutę może być różny w zależności od miejsca, w którym jest notowana.

Na kurs wpływają również czynniki techniczne, takie jak czas aktualizacji danych czy sposób przetwarzania zleceń. Informacje o transakcjach przesyłane są w czasie rzeczywistym, jednak niewielkie opóźnienia pomiędzy platformami mogą prowadzić do krótkotrwałych różnic w kursach. W okresach wysokiej zmienności nawet sekunda opóźnienia może oznaczać różnicę rzędu kilkudziesięciu dolarów.

REKLAMA Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

Arbitraż – naturalny mechanizm wyrównywania kursów

Rozbieżności między kursami na poszczególnych giełdach są ograniczane przez zjawisko arbitrażu. Polega ono na tym, że uczestnicy rynku kupują kryptowaluty tam, gdzie ich cena jest niższa, i sprzedają tam, gdzie są droższe. Dzięki temu ceny pomiędzy platformami stopniowo się wyrównują.

Arbitraż jest jednym z mechanizmów samoregulujących rynek. Działa jednak skutecznie tylko wtedy, gdy giełdy mają odpowiednią płynność i umożliwiają szybki transfer środków. W okresach dużych wahań lub przeciążenia sieci blockchain, różnice w kursach mogą utrzymywać się dłużej.

REKLAMA

Jak interpretować różnice w kursach kryptowalut?

Różnice kursowe są cechą systemu zdecentralizowanego i nie oznaczają błędu w działaniu rynku. Dla dokładniejszego obrazu warto korzystać z tzw. kursów referencyjnych, czyli wartości uśrednionych z wielu giełd. Takie dane pozwalają lepiej zrozumieć rzeczywisty poziom cen na globalnym rynku.

Świadomość tego, że kurs kryptowalut nie jest wartością jednolitą, pomaga w bardziej precyzyjnej analizie rynku. Notowania zmieniają się w czasie rzeczywistym, a ich rozbieżności pokazują, jak dynamicznie reagują uczestnicy na zmiany podaży, popytu i sytuacji gospodarczej.