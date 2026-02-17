Philips LatteGo Pro to automatyczny ekspres do kawy, który oferuje ponad 50 przepisów na gorące i zimne napoje o jakości nieustępującej kawie z dobrej kawiarni na mieście. Fot. na:Temat

Miłośnicy kaw mlecznych mają dziś prawdziwy raj wyboru. Menu kawiarni pękają w szwach od propozycji – od klasycznego cappuccino po mrożone latte i kawowe desery. Choć kawa na mieście ma swój niepowtarzalny klimat, coraz częściej zadajemy sobie pytanie: a gdyby tak przenieść tę jakość i rytuał do własnej kuchni? Właśnie z myślą o takich chwilach powstał ekspres Philips LatteGo Pro.

Design, który robi pierwsze wrażenie

Nie jestem zawodową baristką ani ekspertką od alternatywnych metod parzenia, ale jedno wiem na pewno – codzienna kawa w domu to mój mały rytuał. I właśnie w tym kontekście w moje ręce trafił nowy Philips LatteGo Pro. Od razu wiadomo, że to sprzęt z wyższej półki.

Automatyczny ekspres do kawy Philips LatteGo Pro. Fot. na:Temat

Automatyczny ekspres z autorskim systemem mlecznym przyciąga wzrok już samym wyglądem. Jasnoszara obudowa z chromowanymi akcentami, drewniany dekor na wylewce, opływowe linie i 4,3-calowy ekran dotykowy osadzony w czarnej blendzie – całość prezentuje się elegancko i nowocześnie. To jeden z tych sprzętów, które nie tylko stoją na blacie, ale realnie podnoszą estetykę kuchni.

Bogate menu kawowe – dokładnie tak, jak lubisz

Wygląd to jedno, ale najważniejsze pytanie brzmi: co z kawą? Philips LatteGo Pro, a konkretnie model EP8757 to ekspres, który potrafi wyręczyć domowników w każdej sytuacji. Gdy brakuje czasu, wystarczy jedno dotknięcie ekranu, by przygotować espresso, cappuccino czy latte. A kiedy pojawia się chwila na kawowe eksperymenty – możliwości robią się naprawdę szerokie.

Ekspres oferuje aż 50 gotowych przepisów, od klasycznego espresso po cold brew, obejmując zarówno kawy gorące, jak i zimne. To rozwiązanie, które skutecznie przenosi kawiarniane menu prosto do domu.

Dodatkowo użytkownik może personalizować napoje według własnych preferencji:

7 poziomów intensywności kawy, regulację objętości, ustawienia temperatury.

Ulubione konfiguracje można zapisać w jednym z 8 spersonalizowanych profili użytkowników, by wracać do nich jednym kliknięciem – bez każdorazowego ustawiania parametrów.

Możliwości personalizacji w ekspresie Philips LatteGo Pro obejmują moc, temperaturę i objętość kawy. Fot. na:Temat

Cicha praca, kawiarniany smak

Za jakość naparu odpowiada nowy, ulepszony blok zaparzający z technologią BrewExtract. To ona dba o to, by do każdej kawy trafiła większa ilość świeżo zmielonych ziaren w porównaniu do innych ekspresów Philips. Efekt? Głębszy smak i aromat, który bez problemu można porównać z dobrą kawiarnią.

Obawy o głośność pracy okazały się zupełnie niepotrzebne. Dzięki technologii SilentBrew ekspres pracuje aż o 40 proc. ciszej niż poprzednie modele. Mielenie ziaren i parzenie kawy odbywa się w przyjemnej ciszy – bez budzenia domowników czy zakłócania porannego spokoju.

LatteGo Pro – pianka, która robi różnicę

Prawdziwą gwiazdą tego modelu jest jednak system spieniania mleka LatteGo Pro – i nie bez powodu znalazł się w nazwie ekspresu. Innowacyjne rozwiązanie składa się z dwóch oddzielnych karafek: jednej do spieniania mleka na gorąco, drugiej na zimno.

Karafki do spieniania mleka w systemie LatteGo Pro. Fot. na:Temat

Niezależnie od tego, czy przygotowujesz klasyczne cappuccino, czy mrożoną latte, pianka zawsze jest gęsta, aksamitna i równomierna. Co ważne, system doskonale radzi sobie także z mlekiem roślinnym, zapewniając równie dobrą jakość spienienia jak w przypadku mleka krowiego.

LatteGo Pro nie posiada rurek – mleko wypływa z solidnego dzióbka, co znacząco ułatwia czyszczenie. W praktyce wystarczy kilka sekund pod bieżącą wodą albo wrzucenie elementów do zmywarki. Komfort, który doceni każdy kawosz i każda kawoszka.

System spieniania Philips LatteGo Pro dba o to, by mleczna pianka zdobiąca wybraną kawę była gęsta i aksamitna. Fot. na:Temat

Kawa na zawołanie – nawet z łóżka

Philips LatteGo Pro można połączyć z aplikacją HomeID, co umożliwia zdalne sterowanie ekspresem ze smartfona. Poranna kawa przygotowana jeszcze przed wstaniem z łóżka albo aromatyczne cappuccino czekające po powrocie z pracy? To naprawdę działa – i szybko staje się codziennym nawykiem.

Czy to zamiennik kawiarni?

Po kilku dniach testów odpowiedź nasuwa się sama. Philips LatteGo Pro to nowoczesny, intuicyjny i niezwykle wszechstronny ekspres, który pozwala cieszyć się kawą na bardzo wysokim poziomie – bez wychodzenia z domu. Z ulubionym mlekiem, idealnie dobranymi parametrami i bogatym menu napojów.