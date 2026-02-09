9 lutego 2026 roku, to właśnie teraz w całej sieci dealerskiej ruszają ogólnopolskie Dni Otwarte OMODA & JAECOO. Pod wspólnym hasłem "Wybierz styl, który Cię napędza" marka zaprasza klientów do poznania innowacyjnej gamy pojazdów hybrydowych, oferując przy tym wymierne korzyści finansowe.
MATERIAŁ REKLAMOWY
OMODA 5 Hybrid: Technologia full hybrid dla wymagających kierowców
Pierwszym z wielu modeli, na którym skupia się uwaga podczas trwających Dni Otwartych, jest OMODA 5 Hybrid, wykorzystująca układ full hybrid. Sercem tego miejskiego crossovera jest silnik 1.5 TGDI HEV o mocy systemowej 224 KM, który współpracuje z automatyczną przekładnią 1-DHT.
Samochód ten został zaprojektowany z myślą o osobach poszukujących balansu między dynamiką a ekonomią, oferując przyspieszenie od 0 do 100 km/h w czasie 7,9 sekundy oraz wyjątkowo niskie zużycie paliwa na poziomie 5,3 litra na 100 km.
Takie parametry pozwalają na pokonanie nawet 1000 km na jednym baku, co czyni go jednym z najbardziej wydajnych pojazdów w swojej klasie.
Wnętrze pojazdu to królestwo nowoczesnych technologii, gdzie użytkownik ma do dyspozycji podwójne wyświetlacze o przekątnej 12,3 cala, bezprzewodową ładowarkę o mocy 50 W oraz wysokiej klasy system audio SONY z 8 głośnikami.
Bezpieczeństwo zapewnia aż 20 zaawansowanych systemów ADAS oraz konstrukcja wykonana w 78 proc. ze stali o wysokiej wytrzymałości.
JAECOO 7 Super Hybrid: Dobrze wyposażony SUV o zasięgu do 1200 kilometrów
Drugą propozycją, która od dziś czeka na klientów w salonach, jest JAECOO 7 Super Hybrid, czyli SUV wyposażony w układ plug-in hybrid o imponującej mocy systemowej 279 KM.
Model ten wyróżnia się zastosowaniem baterii LFP o pojemności 18,3 kWh z systemem ochrony IP68, co pozwala na pokonanie w trybie w pełni elektrycznym dystansu do 91 km. W trybie hybrydowym, przy pełnym naładowaniu i zatankowaniu, JAECOO 7 Super Hybrid jest w stanie przejechać łącznie aż 1200 km.
Samochód oferuje niezwykle bogate wyposażenie wnętrza, w tym ekran dotykowy systemu infotainment o przekątnej 14,8 cala, wyświetlacz przezierny HUD oraz inteligentną obsługę głosową Hello JAECOO, umożliwiającą sterowanie klimatyzacją czy oknami.
Użytkownicy z pewnością docenią komfort podgrzewanych i wentylowanych foteli przednich oraz funkcję V2L, która pozwala zasilać zewnętrzne urządzenia elektryczne prosto z akumulatora pojazdu.
Atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie za złotówkę
Dni Otwarte to również czas prezentacji wyjątkowych narzędzi finansowych, które ułatwiają zakup nowego samochodu. Marka OMODA & JAECOO przygotowała dla obu modeli pakiet ubezpieczeń za 1 zł, który obejmuje ubezpieczenie pojazdu przy zakupie na wybrane kanały sprzedaży.
W przypadku modelu JAECOO 7 Super Hybrid klienci mogą skorzystać z pożyczki Flex Pay z oprocentowaniem od 0 proc. oraz promocyjnego leasingu na poziomie 100,1 proc.
Model OMODA 5 Hybrid jest natomiast dostępny z atrakcyjną pożyczką z oprocentowaniem od 2,99 proc. oraz leasingiem 103,5 proc.
Wszystkie oferowane pojazdy są objęte rozbudowaną gwarancją, w tym dodatkową ochroną na baterię wysokonapięciową i silnik trakcyjny trwającą 8 lat lub 160 000 km.
Wybierzcie styl, który was napędza!
Dni Otwarte to idealna okazja, aby poznać bliżej markę OMODA & JAECOO i osobiście sprawdzić korzyści płynące z użytkowania samochodów hybrydowych.
Akcja ma charakter ogólnopolski, co oznacza, że każdy dealer w kraju jest przygotowany na przyjęcie gości, oferując możliwość przetestowania promowanych modeli oraz profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru wersji wyposażenia.
Importer zaprasza do odwiedzenia najbliższego salonu między 9 a 28 lutego, aby przekonać się, jak innowacyjny Super Hybrid System może zmienić codzienną jazdę w czystą przyjemność.