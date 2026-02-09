Jaecoo 7 Fot. Omoda & Jaecoo

9 lutego 2026 roku, to właśnie teraz w całej sieci dealerskiej ruszają ogólnopolskie Dni Otwarte OMODA & JAECOO. Pod wspólnym hasłem "Wybierz styl, który Cię napędza" marka zaprasza klientów do poznania innowacyjnej gamy pojazdów hybrydowych, oferując przy tym wymierne korzyści finansowe.

MATERIAŁ REKLAMOWY

REKLAMA

OMODA 5 Hybrid: Technologia full hybrid dla wymagających kierowców

Pierwszym z wielu modeli, na którym skupia się uwaga podczas trwających Dni Otwartych, jest OMODA 5 Hybrid, wykorzystująca układ full hybrid. Sercem tego miejskiego crossovera jest silnik 1.5 TGDI HEV o mocy systemowej 224 KM, który współpracuje z automatyczną przekładnią 1-DHT.

Fot. Omoda & Jaecoo

Samochód ten został zaprojektowany z myślą o osobach poszukujących balansu między dynamiką a ekonomią, oferując przyspieszenie od 0 do 100 km/h w czasie 7,9 sekundy oraz wyjątkowo niskie zużycie paliwa na poziomie 5,3 litra na 100 km.

REKLAMA

Takie parametry pozwalają na pokonanie nawet 1000 km na jednym baku, co czyni go jednym z najbardziej wydajnych pojazdów w swojej klasie.

Fot. Omoda & Jaecoo

Wnętrze pojazdu to królestwo nowoczesnych technologii, gdzie użytkownik ma do dyspozycji podwójne wyświetlacze o przekątnej 12,3 cala, bezprzewodową ładowarkę o mocy 50 W oraz wysokiej klasy system audio SONY z 8 głośnikami.

Fot. Omoda & Jaecoo

Bezpieczeństwo zapewnia aż 20 zaawansowanych systemów ADAS oraz konstrukcja wykonana w 78 proc. ze stali o wysokiej wytrzymałości.

Podczas akcji cena detaliczna tego modelu po rabacie zaczyna się już od 116 500 zł dla wersji Comfort oraz 133 500 zł dla wersji Premium.

REKLAMA

JAECOO 7 Super Hybrid: Dobrze wyposażony SUV o zasięgu do 1200 kilometrów

Drugą propozycją, która od dziś czeka na klientów w salonach, jest JAECOO 7 Super Hybrid, czyli SUV wyposażony w układ plug-in hybrid o imponującej mocy systemowej 279 KM.

Fot. Omoda & Jaecoo

Model ten wyróżnia się zastosowaniem baterii LFP o pojemności 18,3 kWh z systemem ochrony IP68, co pozwala na pokonanie w trybie w pełni elektrycznym dystansu do 91 km. W trybie hybrydowym, przy pełnym naładowaniu i zatankowaniu, JAECOO 7 Super Hybrid jest w stanie przejechać łącznie aż 1200 km.

Fot. Omoda & Jaecoo

Samochód oferuje niezwykle bogate wyposażenie wnętrza, w tym ekran dotykowy systemu infotainment o przekątnej 14,8 cala, wyświetlacz przezierny HUD oraz inteligentną obsługę głosową Hello JAECOO, umożliwiającą sterowanie klimatyzacją czy oknami.

REKLAMA

Fot. Omoda & Jaecoo

Użytkownicy z pewnością docenią komfort podgrzewanych i wentylowanych foteli przednich oraz funkcję V2L, która pozwala zasilać zewnętrzne urządzenia elektryczne prosto z akumulatora pojazdu.

W ramach Dni Otwartych cena tego modelu po rabacie została ustalona na poziomie 150 900 zł za wersję Select oraz 160 900 zł za wersję Exclusive.

Atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie za złotówkę

Dni Otwarte to również czas prezentacji wyjątkowych narzędzi finansowych, które ułatwiają zakup nowego samochodu. Marka OMODA & JAECOO przygotowała dla obu modeli pakiet ubezpieczeń za 1 zł, który obejmuje ubezpieczenie pojazdu przy zakupie na wybrane kanały sprzedaży.

REKLAMA Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

W przypadku modelu JAECOO 7 Super Hybrid klienci mogą skorzystać z pożyczki Flex Pay z oprocentowaniem od 0 proc. oraz promocyjnego leasingu na poziomie 100,1 proc.

Model OMODA 5 Hybrid jest natomiast dostępny z atrakcyjną pożyczką z oprocentowaniem od 2,99 proc. oraz leasingiem 103,5 proc.

Wszystkie oferowane pojazdy są objęte rozbudowaną gwarancją, w tym dodatkową ochroną na baterię wysokonapięciową i silnik trakcyjny trwającą 8 lat lub 160 000 km.

Wybierzcie styl, który was napędza!

Dni Otwarte to idealna okazja, aby poznać bliżej markę OMODA & JAECOO i osobiście sprawdzić korzyści płynące z użytkowania samochodów hybrydowych.

REKLAMA

Akcja ma charakter ogólnopolski, co oznacza, że każdy dealer w kraju jest przygotowany na przyjęcie gości, oferując możliwość przetestowania promowanych modeli oraz profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru wersji wyposażenia.