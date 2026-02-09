Zima w tym roku nie obchodzi się z nami łagodnie. W tak mroźne dni dobrze byłoby jakoś rozgrzać się po powrocie do domu z pracy czy zakupów. Proponujemy bezalkoholowy zimowy poncz na bazie herbatki "Winter Punch". Materiały prasowe / TEEKANNE

Zima w tym roku nie obchodzi się z nami łagodnie – jest sroga, a temperatura na dworze spada do naprawdę niskich wartości. W tak mroźne dni dobrze byłoby jakoś rozgrzać się po powrocie do domu z pracy czy zakupów. Proponujemy bezalkoholowy zimowy poncz na bazie herbatki "Winter Punch".

Gorący i aromatyczny napój o wyjątkowej mocy i przyjemnym smaku od wieków znajduje się w repertuarze sprawdzonych sposobów na dodanie sobie energii i ciepła w domowych pieleszach, zwłaszcza pod wieczór, gdy można zrelaksować się po pełnym obowiązków dniu. W okolicznościach tak mroźnej zimy przyda się do picia coś naprawdę mocnego i oryginalnego. Mamy pod ręką taki właśnie przepis.

Do roli tegorocznego specjału, który rozgrzeje i wzmocni domowników w okresie tak silnych mrozów, wybraliśmy aromatyczny bezalkoholowy poncz "Winter Punch". Stanowi on połączenie całkowicie pozbawionego procentów ponczu – wieloskładnikowego napoju o orzeźwiającym charakterze – z nowością "Winter Punch" – aromatyzowaną mieszanką herbatek owocowych o smaku rumu, winogron i wanilii.

TEEKANNE "Winter Punch", aromatyzowana mieszanka herbatek owocowych o smaku rumu, winogron i wanilii. Materiały prasowe / TEEKANNE

Miks klasycznego napoju w wersji bezalkoholowej z pozwalającą poczuć zimową magię herbatką od cenionej marki TEEKANNE tworzy smak, któremu nie sposób się oprzeć. Obecność korzennych przypraw i owocowych nut, okraszonych delikatną słodyczą, nie tylko zapewni przytulne momenty w zimowe wieczory, ale także otuli niczym ulubiony koc. Czas poznać przepis na poncz "Winter Punch"!

Bezalkoholowy zimowy poncz "Winter Punch"

Czas przygotowania: ok. 20 min.

Poziom: średni

Składniki:

250 ml herbatki "Winter Punch", 210 ml soku pomarańczowego, 60 ml bezalkoholowego ciemnego rumu, 1 łyżeczka miodu, 120 ml bezalkoholowego piwa korzennego, 1 pomarańcza, kilka lasek cynamonu.

Bezalkoholowy zimowy poncz na bazie herbatki "Winter Punch". Materiały prasowe / TEEKANNE

Przygotowanie:

1. Dwie torebki herbatki "Winter Punch" zalać 250 ml gorącej wody i pozostawić do zaparzenia.

2. W garnku stopniowo podgrzewać sok pomarańczowy, następnie dodać 60 ml bezalkoholowego rumu, łyżeczkę miodu oraz laski cynamonu.

3. Do mieszanki soku dodać zaparzoną wcześniej herbatkę "Winter Punch" i podgrzewać przez kolejne 2-3 minuty.

4. Przygotowany napój rozlać do szklanek. Szklankę uzupełnić porcją bezalkoholowego piwa korzennego.

5. Gotowy poncz udekorować plastrem pomarańczy oraz laską cynamonu.