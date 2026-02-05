Fot. Materiały promocyjne marki Nutella®

5 lutego miliony miłośników Nutella® na całym świecie celebrują święto swojego ulubionego przysmaku: tak w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym. Podczas pierwszych obchodów w 2007 roku był on dostępny wyłącznie jako krem orzechowo-czekoladowy - teraz zaś można się nim cieszyć pod wieloma, często zaskakującymi, postaciami.

REKLAMA

To nie przypadek, że zaledwie kilka dni dzieli Światowy Dzień Kremu Nutella® od Walentynek - oba święta, choć w naszej strefie klimatycznej przypadające na środek zimy, są doskonałą okazją do dzielenia się radością, wspólnego przeżywania unikalnych chwil i doskonałej zabawy.

Światowy Dzień Kremu Nutella został spontanicznie wymyślony przez amerykańską blogerkę Sarę Rosso w 2007 roku. Od tego momentu każdego roku, 5 lutego, miliony fanów na najróżniejsze sposoby wyrażają swój sentyment dla tego kultowego przysmaku - publikując zdjęcia i posty w mediach społecznościowych, nagrywając zabawne filmiki i rolki, uczestnicząc w nietuzinkowych imprezach i wydarzeniach.

REKLAMA

Fot. Materiały promocyjne marki Nutella®

Receptura i wyjątkowy smak kremu Nutella pozostają niezmienne, ale przez ostatnie 19 lat znacząco wydłużyła się lista produktów z tej kultowej serii. Obecnie fani w ponad 170 krajach mogą cieszyć się Nutellą pod najróżniejszymi postaciami - jako ciastkiem, przekąską, mrożonym wypiekiem, a nawet lodami.

Od lat na Światowy Dzień Kremu Nutella składa się również wiele wyjątkowych wydarzeń artystycznych. We Włoskim Narodowym Muzeum Sztuki XXI wieku (MAXXI Museum) w Rzymie mogliśmy podziwiać specjalną wystawę upamiętniającą sześć dekad międzynarodowego i międzypokoleniowego sukcesu marki. Z kolei serca miłośników muzyki podbił utwór „Nutella® Sound”, odzwierciedlający wartości, z którymi identyfikuje się brand - takie jak optymizm i poczucie wspólnoty. Inspiracją do powstania utworu stał się jeden z kluczowych składników, bez którego nie wyobrażamy sobie kremu Nutella - orzechy laskowe. Wysypywano je na instrumenty klawiszowe, potrząsano nimi w słoikach, a nawet rzucano nimi o zestawy perkusyjne czy gitary, by wydobyć nieoczywiste dźwięki.

REKLAMA

Fot. Materiały promocyjne marki Nutella®

Tym razem obchodom tego najsmaczniejszego święta w roku towarzyszy premiera albumu Nutella by Assouline, przedstawiającego historię, uniwersalność oraz dziedzictwo kultowego kremu. Publikacja wskazuje na nieoczywiste i zaskakujące powiązania przysmaku z kulturą oraz jego potencjał w łączeniu pokoleń oraz niesieniu ze sobą optymizmu i pozytywnej energii.

Z okazji niemal dwóch dekad celebracji Światowego Dnia kremu Nutella, w Polsce marka zaprasza do udziału w radosnej, globalnej wymianie kulturowej, zachęcając swoich fanów do dzielenia się tym, jak oni będąc w różnych zakątkach świata, kochają i cieszą się kremem Nutella każdy na swój własny sposób. Obchodzony co roku 5 lutego Światowy Dzień kremu Nutella łączy miłośników marki ponad kulturami, pokoleniami i granicami, podkreślając kreatywność, relacje i codzienne rytuały, które sprawiają, że Nutella jest częścią życia - od śniadaniowych tradycji i rodzinnych chwil po kreatywne wykorzystanie, sztukę i kulturę.

REKLAMA