Plus Na Kartę wprowadza nową ofertę z nielimitowanym internetem, aż do 6 miesięcy. Już od 25 zł co 30 dni dostępny jest GIGApakiet ULTRA.
Im więcej robimy online, tym szybciej uciekają gigabajty. Dlatego warto skorzystać z nowej oferty Plus Na Kartę, aby przez pół roku cieszyć się nielimitowanym internetem. Po tym czasie, przez kolejne 6 miesięcy, dostępne jest do wykorzystania 1500 GB co 30 dni, a niewykorzystane gigabajty nie przepadają i przechodzą na kolejny miesiąc. Dla nowych klientów GIGApakiet ULTRA dostępny jest przez pierwsze dwa miesiące za połowę ceny, czyli 25 zł co 30 dni.
Internet bez limitu dostępny jest również w formie wygodnej subskrypcji w GIGApakiecie PRO za 55 zł co 30 dni, który dodatkowo zapewnia dostęp do platformy Disney+.
Oprócz internetu bez limitu w obydwu pakietach dostępne są nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Pozostaje wybrać pakiet adekwatnie do potrzeb i cieszyć się internetem w atrakcyjnej cenie. Oferta obowiązuje do 30.04.2026 r. przy zakupie startera „Internet bez limitu” lub jednego z dotychczas dostępnych w sprzedaży.
Więcej szczegółów na stronie plus.pl.