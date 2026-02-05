Fot. materiały prasowe.

RestaurantWeek® wraca w wiosennej odsłonie „Foodie Season - #GoFoodies!” – sezonie dla wszystkich, którzy żyją restauracyjnymi odkryciami. To największe i najpopularniejsze wydarzenie, które ukształtowało polską scenę Foodie: ponad 2,5 miliona zarezerwowanych menu, tysiące restauracji i stale rosnąca społeczność festiwalowych entuzjastów, dla których jedzenie to nie tylko smak, ale też język relacji i forma rozrywki.

Wiosenna edycja potrwa od 4 marca do 22 kwietnia, a na Gości czekają autorskie, 3-daniowe menu z prezentem. Rezerwacje już trwają na RestaurantWeek.pl . Foodie Season #GoFoodies!

Wiosenna edycja RestaurantWeek® odbywa się pod hasłem Foodie Season i definiuje Festiwal jako oficjalny sezon dla Foodies - czas maksymalnej intensywności kulinarnych doświadczeń. To moment, w którym wszystko, co dla nich najważniejsze, dzieje się równocześnie: odkrywanie nowych restauracji, dzielenie się rekomendacjami, spotkania przy wspólnym stole i traktowanie każdego wyjścia jako formy rozrywki. Foodie Season łączy w sobie pięć sezonów naraz: odkrywania, polecania, emocji i spotkań, rozrywki oraz wyborów – oddając dynamikę i energię społeczności, dla której jedzenie jest językiem relacji i sposobem doświadczania świata. Wiosenna energia, festiwalowe menu topowych restauracji i gotowość Foodies do eksplorowania sprawiają, że RestaurantWeek® staje się naturalnym impulsem do bycia tu i teraz.

– Foodie Season to coś więcej niż hasło kampanii – to sygnał dla Foodies, że to ich czas. Widzimy, jak społeczność żyje odkrywaniem, polecaniem i spotkaniami przy stole, dlatego w tej edycji jeszcze wzmacniamy intensywność wrażeń i celebrujemy ten styl życia. RestaurantWeek® stał się przestrzenią, w której kulinarne doświadczenia, emocje i relacje łączą się w jedno - dokładnie tak, jak lubią Foodies - mówi Marcin Wawrzeń, współorganizator RestaurantWeek®.

Fot. materiały prasowe.

Gdzie się wybrać?

Wiosenna edycja to przede wszystkim sezon wyborów - przyjemny dylemat, którą restaurację odkryć jako pierwszą. Możliwości będzie mnóstwo - w Festiwalu weźmie udział ponad 400 najlepszych restauracji z 13 największych aglomeracji w Polsce. Foodies będą mogli eksplorować kulinarną różnorodność w Warszawie, Łodzi, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Poznaniu, Trójmieście, Szczecinie, Białymstoku, Bydgoszczy, na Śląsku, Warmii i Mazurach oraz we Wrocławiu. Na mapie Festiwalu znajdą się zarówno znane i lubiane restauracje, jak i głośne debiuty sezonu. Wśród nich m.in. warszawska Dzień i Noc w Hali Mirowskiej, białostocka Kurra, poznańska Czarnomorka, szczecińska Restauracja Sowa, lubelska BASMA Mezze & Grill, bydgoska MONKA Młyny Rothera, rzeszowska Okovita oraz krakowska Kultova.

Na stołach królować będzie świeże, pachnące nowalijkami menu, pełne pierwszych sezonowych smaków. Nie zabraknie też klasyków w nowoczesnym wydaniu oraz odważnych eksperymentów - od subtelnych fuzji kuchni świata po zaskakujące, słodko-wytrawne kompozycje. Obok nowości pojawią się również menu polecane przez społeczność Foodies - bo wyjątkowe odkrycia zasługują na to, by się nimi dzielić!

Chłodnik z ogórka i awokado z prażonymi pestkami dyni i kawiorem, łosoś wędzony dymem z jabłoni z musem agrestowym, młodymi warzywami i lekkim purée ziemniaczanym, a może sorbet z zielonego groszku z limonkową pianką i kruszonką z migdałów? Każda propozycja kusi tak bardzo, że najlepiej odwiedzać Festiwal wielokrotnie – i to z Bliskimi, bo wspólne odkrywanie smakuje jeszcze lepiej! #GoFoodies - sezon właśnie się zaczyna. Wybieraj, odkrywaj, spotykaj się, polecaj i baw się pysznie!

Popisowe menu w specjalnej cenie

Na Gości czeka 3-daniowe menu z prezentem od 69,99 zł (+ opłata rezerwacyjna 9,99 zł, min. 2 Gości + 10 zł prime time). Z kartą Visa można dodatkowo otrzymać rabat nawet do 40 zł. RestaurantWeek® to doskonała okazja, by spróbować popisowych menu przygotowanych przez topowych Chefów, odkrywać nowe restauracje i dzielić się kulinarnymi doświadczeniami z Bliskimi.

Dołącz do milionów Gości, odkrywaj nowe smaki i celebruj wspólne chwile przy stole. Rezerwacje już trwają na https://restaurantweek.pl. Tak właśnie wygląda prawdziwy Foodie Season!

Fot. materiały prasowe.

Poranek pełen smaków z BreakfastWeek!

Niech Twój poranek zacznie się od dobrego wyboru! Rezerwacja śniadania z Bliskimi to mały rytuał o wielkiej mocy. Kawa z aksamitną pianką, chrupiące pieczywo, idealnie ścięte jajko i rozmowy przy stole – to luksus osiągalny za pomocą kilku kliknięć. Sprzedaż BreakfastWeek startuje już 18 lutego! To wspaniała okazja, by odkrywać nowe miejsca lub wracać do sprawdzonych adresów, celebrując poranki tak, by tej dobrej energii z iście królewskiego śniadania wystarczyło na cały dzień.

W tej edycji o roślinny start dnia dba marka Alpro, oferując specjalne propozycje na bazie napojów roślinnych. Goście mogą wybierać spośród menu śniadaniowych i kaw przygotowanych na roślinnych napojach. Festiwalowa cena takiego zestawu to 35 zł + opłata rezerwacyjna 6 zł/Gość. Wśród propozycji znajdują się Alproccino - subtelne cappuccino na kremowym owsianym Alpro Barista oraz Alprolatte - latte na pysznym migdałowym Alpro Barista z puszystą pianką, które dodają porankowi wyjątkowego smaku i energii.

Dodatkowo - aby poranek stał się jeszcze przyjemniejszy - marka Lajkonik przygotowała dla każdego Gościa próbkę Mini Paluchów Dobry Chrup o smaku musztardy z miodem. Jest to pyszna, intensywnie przyprawiona przekąska wypiekana z mąki pełnoziarnistej z dodatkiem ziaren lnu.

Festiwalowe śniadania dostępne będą w najlepszych śniadaniowniach w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Trójmieście, Szczecinie, we Wrocławiu oraz na Śląsku. BreakfastWeek, tak jak RestaurantWeek®, potrwa od 4 marca do 22 kwietnia. Dziel się odkryciami i zrób komuś dzień dobry! Rezerwacje startują 18 lutego na: https://BreakfastWeek.pl

Najlepsze stoliki szybko znikają – do zobaczenia przy stole!