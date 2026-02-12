Zima dopisuje, ferie jeszcze trwają. Sprawdzamy, co dzieje się w Zakopanem oraz Białce Tatrzańskiej, które uchodzą za największe ośrodki turystyczne Podhala. Fot. Sylwia Bartyzel / Unsplash

Zima dopisuje, ferie jeszcze trwają, nic więc dziwnego, że górskie kurorty przeżywają oblężenie, a rosnące nimi zainteresowanie daje impuls do organizowania atrakcji. Sprawdzamy, co dzieje się w Zakopanem oraz Białce Tatrzańskiej, które uchodzą za największe ośrodki turystyczne Podhala.

Zimowe atrakcje w Białce Tatrzańskiej

Tegoroczny przegląd atrakcji turystycznych na Podhalu zaczniemy od mniejszego ośrodka, czyli Białki Tatrzańskiej. Jeśli dla kogoś ta nazwa nie brzmi znajomo, to przypominamy, że mówimy o położonej w sercu Tatr, nad rzeką Białka, niewielkiej miejscowości, która cieszy się statusem jednego z najczęściej odwiedzanych ośrodków zimowych w Polsce!

Górska miejscowość, która liczy nieco ponad 2000 mieszkańców, w okresie zimowym potrafi przyciągać kilkukrotnie więcej turystów. Wszystko za sprawą topowych ośrodków narciarskich, których infrastruktura nie skarży się na brak inwestycji. Tak samo jest i w tym roku. Narciarze i snowboardziści szturmują tutejsze stacje i wyciągi narciarskie, a na rodzimych stokach można spotkać także coraz więcej cudzoziemców.

Wyciąg w miejscowości Białka Tatrzańska. Fot. lzur / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Jeśli ktoś uważa, że zimowe szaleństwo potrzebuje dla równowagi odrobiny ciepła, to Białka Tatrzańska nie jest głucha na takie głosy. Warto wiedzieć, że od 2011 roku prężnie działa tu Terma Bania, nowoczesny kompleks basenów termalnych, jeden z największych tego typu w Polsce. Pod zadaszeniem można komfortowo skorzystać z właściwości zdrowotnych wód pozyskiwanych z głębokości 2500 metrów.

Gorącą atmosferę tego chętnie odwiedzanego miejsca zapewniają również wydarzenia. W sezonie w weekendy zaplanowane są imprezy Apres-Ski Weekend, dzięki którym wolny czas po jeżdżeniu na nartach można umilić sobie muzyką na żywo i numerami w wykonaniu DJ-ów. Stałym punktem koncertowej sceny Białki Tatrzańskiej jest letni Festyn Białczański, ale do niego jeszcze daleka droga.

Stefa The Circle w Białce Tatrzańskiej. Fot. Materiały prasowe

Do 8 marca 2026, przy głównych trasach narciarskich w Białce Tatrzańskiej, działa w plenerze The Circle, strefa, która łączy zimowy lifestyle i muzykę. Na miejscu można skorzystać z serwisu nart czy snowboardu, personalizacji kasków, strefy foto, setów DJ-skich oraz zimowych koktajli inspirowanych rivo. Pod wieczór enklawa zaprasza na kolacje i integrację przy ognisku. Wstęp otwarty. Kto ma ochotę, niech wpada!

Zimowe atrakcje w Zakopanem

Co by nie mówić, trudno dyskutować o sezonie zimowym bez powiedzenia przynajmniej kilku słów o atrakcjach Zakopanego, stolicy rodzimych Tatr i jednego z najwyżej położonych polskich miast. Kasprowy Wierch, jeden z najbardziej rozpoznawalnych ośrodków narciarskich, jak co roku na brak turystów nie narzeka. Emocje wzbudził rozegrany tu Puchar Zakopanego Amatorów w narciarstwie alpejskim.

Niedawno, bo 3 lutego w Zakopanem dokonano uroczystego otwarcia tegorocznej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych. Pierwsze zawody obejmujące biegi narciarskie rozegrały się w dniach 1-6 lutego w tym właśnie mieście.

Wyciąg w Zakopanem. Fot. Micgryga / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Kolejne dyscypliny sportu takie jak łyżwiarstwo figurowe czy biathlon będzie można obserwować w innych miejscowościach Małopolski. Igrzyska młodzieżowe powrócą do Zakopanego, gdy w dniach 23-27 lutego zmierzą się ze sobą skoczkowie narciarscy i kombinatorzy.

A co słychać na Gubałówce, z której rozciąga się przepiękny widok na całą panoramę Tatr i Zakopanego? Pracująca pełną parą kolejka i największe w mieście targowisko to już stałe atrakcje, które skutecznie podnoszą frekwencję na tym tatrzańskim szczycie. W tym roku tutejszy taras widokowy roztacza prawdziwy klimat apres-ski. Nie może być inaczej, skoro zawitała do niego druga strefa zimowych aktywacji The Circle.

Stefa The Circle na Gubałówce w Zakopanem. Fot. Materiały prasowe / The Circle

Tak samo jak przestrzeń udostępniona w Białce Tatrzańskiej, jest to miejsce, w którym zimowe spotkania upływają pod znakiem rozgrzewającej muzyki i DJ-skich setów. By uprzyjemnić pobyt w tym jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów Tatr, organizatorzy The Circle przygotowali szereg aktywności dla odwiedzających. Pomyśleli też o wygodnym transporcie do strefy. Szczegóły na miejscu.

Zakopane znajduje się wciąż na trasie akcji Zimowe PoSzlaki TPN. Prowadzony przez Tatrzański Park Narodowy program składa się z edukacyjnych wycieczek, warsztatów i prelekcji. Jeśli ktoś wybiera się do "Zakopca" całą rodziną, to niech koniecznie przejrzy kalendarz zaplanowanych spotkań z przewodnikami tatrzańskimi i nauczycielami wtajemniczającymi dzieci i ich rodziców w tajniki rękodzieła.

