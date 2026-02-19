Robisz zakupy, zbierasz punkty, a w Nagrodomacie możesz zgarnąć nagrodę Fot. Shutterstock

Czy zdarzyło ci się kiedyś otworzyć konto bankowe tylko po to, by po trzech miesiącach walki z regulaminem dowiedzieć się, że "nagroda ci nie przysługuje"? Nagrodomat od Citi Handlowy to nie jest jednak kolejna "pusta" promocja. Zasady są banalnie proste, a z ponad 700 nagród można zgarnąć np. Apple iMac, PS5 czy Dysona. Trzeba tylko zdobywać punkty, ale i o to jest bardzo łatwo.

REKLAMA

Promocji bankowych za codzienną aktywność jest na rynku całe mnóstwo. Klienci zazwyczaj dostają "sztywne" 100 czy 200 złotych albo bon do jednego, konkretnego sklepu. Ale nie każdy potrzebuje przecież kolejnego głośnika bluetooth. Jeden woli voucher na zakupy spożywcze, inny poluje na elektronikę w Allegro, a jeszcze inny chciałby wybrać się na darmowy seans do kina.

Nagrodomat Citi Handlowy wywraca ten stolik. To swego rodzaju plac zabaw, zasady uczestnictwa w programie są banalnie proste, a przez to koncepcja jest wręcz genialna. Bo skoro i tak masz codzienne wydatki, to teraz dodatkowo możesz zgarnąć jeszcze nagrody. I to nie byle jakie. W nowej promocji zgarnie je 713 osób, które zdobędą największą liczbę punktów – tylko za to, że robią codzienne zakupy. Dodajmy przy tym, że nie wiąże się z to z żadnymi dodatkowymi kosztami dla uczestników.

REKLAMA

Robisz zakupy, zbierasz punkty, a w Nagrodomacie możesz zgarnąć nagrodę

Po pierwsze, trzeba być posiadaczem Karty Kredytowej Citibank, a po drugie zapisać się do programu i zaakceptować regulamin. Można to zrobić przez stronę internetową banku lub za pomocą aplikacji mobilnej. I to tyle – reszta zależy już wyłącznie od nas, ponieważ udział w promocji bierzemy "przy okazji" codziennych zakupów.

Za każdą płatność o wartości minimum 60 zł otrzymujemy 5 punktów. I nie ma tu znaczenia, czy robisz zakupy w osiedlowym sklepie, czy kupujesz nowy telewizor do salonu. Każde "piknięcie" terminala to realne punkty na twoim koncie.

REKLAMA

A te można zbierać, nie tylko wykonując codzienne transakcje kartą kredytową. Liczą się także transakcje dokonywane przez BLIK, za pośrednictwem portfela cyfrowego Apple Pay lub Google Pay, a także płatności na dodatkowej karcie kredytowej, którą ma bliska nam osoba i korzysta z naszego limitu.

I tu jest kolejny bonus – z promocji mogą skorzystać wszyscy, zarówno ci, którzy już są posiadaczami karty kredytowej Citibank, jak i ci, którzy dopiero zamierzają ją wyrobić. I niezależnie od tego, kiedy zapiszesz się do Nagrodomatu, punkty za transakcje trafią na twoje konto za cały okres obowiązywania oferty.

REKLAMA

Oczywiście im szybciej złożymy wniosek i otrzymamy kartę kredytową, tym więcej zbierzemy punktów, a tym samym będziemy mieli większą szansę na wygraną. Poza tym czas trwania promocji jest ograniczony, a mechanizm promuje tych, którzy "nabijają" transakcje regularnie. Tu jednak dość istotna uwaga: do każdej promocji należy podchodzić w odpowiedzialny sposób, bo i możliwości finansowe każdego z nas są różne.

W puli 713 nagród Apple iMac, PS5, Dyson i wiele innych

Każdy posiadacz karty kredytowej z banku Citi Handlowy swoją codzienną aktywnością ma realną szansę na zdobycie cennych nagród. W tym nagrody głównej – komputera All-in-One Apple iMac. Taka nagroda trafi do trójki zwycięzców.

Ten model to najnowsza odsłona kultowego komputera "wszystko w jednym" od Apple. Wprowadzenie czipa M4 oraz standardowe zwiększenie pamięci operacyjnej do 16 GB (w końcu!) to najważniejsze zmiany względem poprzednika. To idealna maszyna do Home Office, nauki, pracy biurowej, prostej obróbki zdjęć oraz konsumpcji multimediów. Dzięki ekranowi 4.5K obraz jest ostry jak brzytwa, co czyni go jednym z najlepszych monitorów na rynku wbudowanych w komputer. Jego cena rynkowa wynosi około 6500 zł, choć w promocjach można go upolować za około 6000-62000 zł. Jest więc o co się "bić".

REKLAMA

Już widać, że Citi Handlowy nie oszczędzał na markach, a im dalej w las nagród, tym jest jeszcze lepiej. Mamy tu zestawienie, które zadowoli zarówno fanów Apple, jak i miłośników domowego relaksu czy tych, którzy oczekują, że ich codzienne życie stanie się przyjemniejsze.

Jeśli chodzi o giganta z Doliny Krzemowej, do wygrania jest ponadto 10 smartfonów Apple iPhone 16e o wartości około 2999 zł każdy, 50 bezprzewodowych słuchawek Apple AirPods Pro 3 o wartości około 1100 zł oraz 10 nausznych słuchawek bezprzewodowych Apple AirPods Max (około 2500 zł).

REKLAMA

Znalazło się też coś dla fanów gier: można zgarnąć 10 konsol Sony PlayStation 5 i 10 konsol Nintendo Switch 2 (o wartości około 2200 zł). Wśród cennych dobrodziejstw do wygrania jest ponadto 10 suszarek Dyson Supersonic o wartości około 1850 zł oraz 10 odkurzaczy bezprzewodowych Dyson V15 Detect Fluffy o wartości około 2700 zł.

Do 600 szczęśliwców trafi z kolei karta podarunkowa o wartości 100 zł do wykorzystania podczas zakupów na Allegro.

Oto co znalazło się w puli 713 nagród [LISTA]:

600 x Karta Podarunkowa Allegro o wartości 100 zł 50 x bezprzewodowe słuchawki Apple AirPods Pro 3 10 x konsola Sony PlayStation 5 Digital Slim E Chassis (PS5) 825GB 10 x suszarka Dyson Supersonic Nural™ Curly+Coil 10 x odkurzacz bezprzewodowy Dyson V15 Detect Fluffy 10 x konsola Nintendo Switch 2 Joy-Con 10 x słuchawki bezprzewodowe Apple AirPods Max USB-C Nauszne Bluetooth 5.0 10 x smartfon Apple iPhone 16e 128GB 3 x Apple iMac Retina 4.5K M4 8-rdzeni 23,5” 16GB RAM 256GB Dysk SSD macOS

REKLAMA

Dodatkowo 2200 osób, które pierwsze zapiszą się do promocji i w czasie jej trwania wykonają przynajmniej jedną transakcję za pomocą Apple Pay lub Google Pay, dostaną bon 20 zł do sieci sklepów Żabka.

Więcej punktów w Turbo Piątki i Turbo Weekend

Jak już wspomnieliśmy, Nagrodomat promuje tych, którzy "nabijają" transakcje regularnie i Citi Handlowy wychodzi temu naprzeciw. Za płatności kartą kredytową w dni specjalne uczestnicy otrzymają jeszcze więcej punktów:

TURBO PIĄTKI: w każdy piątek w trakcie trwania promocji na konto uczestnika trafi podwojona liczba punktów za każdą transakcję o wartości minimum 60 zł TURBO WEEKEND: liczba punktów za transakcję w weekendy mnożona jest x3; chodzi o weekendy: 28.02 - 01.03.2026 oraz 28.03 - 29.03.2026

REKLAMA

Co ważne, dodatkowe punkty można złapać nie tylko za płatności kartą. Ciekawą opcją jest opcja rozłożenia transakcji na raty. Kwota takiej transakcji musi wynieść minimum 300 zł, a za każdą uruchomioną usługę "Raty w Karcie" otrzymamy 20 punktów ekstra.

Promocja trwa do końca marca 2026

Jak wiadomo, największą bolączką promocji bankowych jest zazwyczaj ich skomplikowanie. W przypadku Nagrodomatu od Citi Handlowy proces został uproszczony do minimum, co sprawia, że jest on dostępny nawet dla osób, które nie mają czasu na studiowanie dziesięciostronicowych regulaminów.

REKLAMA