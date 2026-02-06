Fot. materiały prasowe BBC First

Charyzmatyczny detektyw, nieoczywiste zwroty akcji i trzymająca w napięciu fabuła to podstawa każdego udanego kryminału. A jeśli dodamy tego jeszcze malownicze kadry i niepowtarzalny, wyspiarski klimat, otrzymamy „Zbrodnie Saint-Pierre” – nowy, wciągający kryminał od BBC. Premiera już w piątek, 6 lutego w BBC First. Co jeszcze warto obejrzeć na antenie brytyjskiego nadawcy?

„Zbrodnie Saint-Pierre” opowiadają o losach Donny’ego Fitzpatricka (w tej roli Allan Hawco), funkcjonariusza Królewskiej Policji Nowej Fundlandii, który wpada na trop nieetycznych działań miejscowego polityka. Jego odkrycie nie spotyka się jednak z aprobatą przełożonych. Ci postanawiają wysłać Donny’ego do pracy na komisariacie w odległym archipelagu Saint-Pierre. Jak się okazuje, z pozoru idylliczne wyspy, mogą skrywać niejedną tajemnicę.

Tajemnice zdaje się też skrywać Geneviève Archambault (Joséphine Jobert), pochodząca z Paryża zastępczyni miejscowego komendanta, z którą Donny musi współpracować. Co ukrywa kobieta? I jakie naprawdę są wyspy Saint-Pierre?

Pierwszy odcinek serialu można obejrzeć już w ten piątek, 6 lutego, o godz. 21:00. Tylko w BBC First. Kolejne odcinki będą ukazywać się na antenie co tydzień, o tej samej porze. Powtórki zaplanowano na niedziele, na godz. 14:55.

Kryminały warte obejrzenia. „Powrót do raju”

„Zbrodnie Saint-Pierre” to część „Zabójczo dobrych seriali” - specjalnego, serialowego pasma BBC First. W poniedziałek w jego ramach wyemitowano pierwszy odcinek drugiego sezonu „Powrotu do raju”. Produkcja stanowi spin-off popularnej „Śmierci pod palmami” i opowiada o losach wybitnej, ale nieco nieporadnej w kontaktach z ludźmi detektywki Mackenzie Clarke (Anna Samson), która zostaje zmuszona do powrotu do rodzinnej miejscowości. Jej przyjazd nie budzi entuzjazmu lokalnej społeczności. Mieszkańcy Dolphin Cove doskonale pamiętają, w jakich okolicznościach Mackenzie opuściła miasto przed laty.

Nieoczekiwane wyznanie byłego narzeczonego sprawia, że Mackenzie rezygnuje ze planów opuszczenia miasta, a akcja drugiego sezonu dalej toczy się w Dolphin Cove. Funkcjonariuszka zostaje uwikłana w miłosny trójkąt. Sytuacji nie ułatwiają wyzwania na stopie zawodowej. W pracy Mackenzie musi zmierzyć się z całym szeregiem skomplikowanych zagadek. Nie bez powodu cieszy się jednak reputacją genialnej detektywki.

Zabójczo dobre seriale. „Rozstania: Barcelona”

W ramach „Zabójczo dobrych seriali” na antenie BBC First w lutym pojawi się jeszcze kilka innych, wartych uwagi nowości. W walentynkowy wieczór stacja wyemituje dwuodcinkową kontynuację cenionego przez widzów serialu pt. „Rozstania”. Produkcja opowiada o życiu wybitnej prawniczki, zajmującej się rozwodami najbogatszych Londyńczyków. Z rodzinnymi dramatami kobieta ma jednak do czynienia nie tylko zawodowo, ale i prywatnie.

Akcja najnowszych odcinków rozgrywa się po dwóch latach od finału oryginalnej serii. Hannah (Nicola Walker) i Nathan (Stephen Mangan) spotykają się na ślubie córki. Impreza odbywa się w malowniczym zakątku Katalonii. Stad też nazwa kontynuacji: „Rozstania: Barcelona”. Uroczystość stanowi doskonałą okazję do odświeżenia kontaktów i spotkań po latach. Nie brak też nieporozumień ani – jak na dobre wesele przystało – gorących romansów. Czy Hannah pozwoli sobie na nowy początek?

„Punkt wrzenia” powraca. Nowy serial w BBC First

W kolejną sobotę, 21 lutego, widzowie BBC First o godz. 21:00 będą mogli obejrzeć „Punkt wrzenia”, serialową kontynuację świetnie przyjętego filmu pod tym samym tytułem. Akcja zaczyna się osiem miesięcy po zawale szefa kuchni Andy’ego Jonesa (w tej roli Stephen Graham).

Restauracja Jonesa upada, a Carly (Vinette Robinson), jego prawa ręka, otwiera własny lokal. Kobieta usiłuje jednocześnie zapanować nad chaosem w „Point North” – jak nazywa się knajpa – i problemami w życiu prywatnym. W pracy towarzyszą jej dawni współpracownicy. Zespół walczy z kryzysem na rynku, presją pozyskania nowych klientów i utrzymaniem rentowności.

Reżyserem serialu jest Philip Barantini, który za pracę nad filmową wersją „Punktu wrzenia” otrzymał nominację do nagrody BAFTA. W roli głównej występuje Vinette Robinson, znana doskonale widzom filmu. Spośród oryginalnej obsady w serialu można też zobaczyć m.in.: Stephena Grahama (w roli Andy’ego), Hannah Walters (Emily), Áine Rose Daly (Robyn), Izukę Hoyle (Camille), Taza Skylara (Billy) czy Hannah Traylen (Holly). Stephen Graham jest także współtwórcą i jednym z producentów serialu.

Powrót do korzeni. Pierwszy sezon „Morderstw w Midsomer”

W lutym w ramach pasma „Zabójczo dobre seriale” wyemitowane zostaną też pierwsze odcinki kultowego już serialu „Morderstwa w Midsomer”. Do tej pory produkcja doczekała się aż 25 sezonów, a przez lata zaskarbiła sobie rzesze fanów na całym świecie.

Pierwszy sezon wprowadza widza w świat inspektora Toma Barnaby’ego (John Nettles), który z pomocą sierżanta Gavina Troya (Daniel Casey), usiłuje rozwiązać szereg kryminalnych zagadek w tytułowym hrabstwie Midsomer. Jak się okazuje, z pozoru sielska okolica skrywa niepokojące oblicze. Bohaterowie usiłują ustalić okoliczności śmierci kobiety zamordowanej we własnym domu, dowiedzieć się, kto stoi za zbrodnią podczas amatorskiego przedstawienia i odnaleźć zaginioną żonę lokalnego biznesmena.

