Fot. materiały prasowe

W warszawskich Arkadach Kubickiego odbył się uroczysty wernisaż 15. edycji Kalendarza Artystycznego Gedeon Richter Polska, który od początku powstania realizowany był wspólnie z wybitnym grafikiem Andrzejem Pągowskim. Ten wyjątkowy projekt poprzez sztukę wywołuje dyskusję o wartościach i zjawiskach społecznych w powiązaniu z troską o zdrowie. Jubileuszowa odsłona zatytułowana „Wartości w relacjach” stała się artystycznym manifestem tego, co w życiu i relacjach międzyludzkich najważniejsze: bliskości, zaufania, empatii i wzajemnego wsparcia.

Gedeon Richter Polska to część międzynarodowego koncernu farmaceutycznego dostarczającego innowacyjne rozwiązania terapeutyczne i poszerzającego dostępność do wartościowych leków pacjentom na całym świecie. Jedną z kluczowych specjalizacji Gedeon Richter jest obszar zdrowia kobiet. Odpowiedzialna troska o zdrowie to dużo więcej niż produkcja leków, dlatego też firma podejmuje inicjatywy edukacyjne i społeczne wspierające dobrostan i dobre samopoczucie.

W te założenia idealnie wpisuje się „Kalendarz Artystyczny”, nad którego koncepcją artystyczną już od 15 lat czuwa wybitny grafik i plakacista Andrzej Pągowski. Projekt trafia do precyzyjnie wyselekcjonowanej grupy odbiorców, w tym liderów opinii ze świata medycyny, farmacji, decydentów i przedstawicieli środowisk opiniotwórczych. Jego celem jest nie tylko obcowanie ze sztuką, ale również zaproszenie do rozmowy o zdrowiu rozumianym szerzej jako połączeniu sfery fizycznej, emocjonalnej i społecznej, czyli tej, która w codziennym życiu często bywa pomijana.

Fot. materiały prasowe

Z okazji jubileuszowej 15. edycji w warszawskich Arkadach Kubickiego zorganizowano uroczysty wernisaż, który zgromadził przedstawicieli świata kultury, sztuki, mediów i biznesu. Tegoroczna odsłona kalendarza, zatytułowana „Wartości w relacjach” jest szczególna i symboliczna, wraca do tego, co uniwersalne i ponadczasowe, czyli do wartości, które budują trwałe więzi między ludźmi i realnie wpływają na nasz dobrostan. To zaproszenie, by na chwilę zwolnić, spojrzeć na drugiego człowieka uważniej i przez cały 2026 rok pamiętać o tym, co naprawdę jest ważne.

Wieczór pełen emocji

Jak co roku uroczysty wernisaż poprowadzili Aneta Grzegorzewska i Andrzej Pągowski. Ze sceny gości powitał również Dyrektor Generalny – Prezes Zarządu Gedeon Richter Polska, Tomasz Németh. Wieczór upłynął w atmosferze refleksji, wzruszeń i rozmów o tym, co w życiu i bliskości międzyludzkiej najistotniejsze. Jubileuszowa edycja „Kalendarza Artystycznego” stawia bowiem w centrum to, co w relacjach najważniejsze, czyli wartości nadające bliskości sens i trwałość. – Zaobserwowałem, że w dzisiejszym świecie zanikają wartości, autorytety, drogowskazy, na których ja się wychowałem. To bardzo ważne, żebyśmy znali ich wagę. To jubileuszowa edycja, więc szukając klucza artystycznego, chciałem uhonorować osoby, które były z nami przez te 15 lat, ale też przedstawić trzech debiutantów. Cieszę się, że firma Gedeon Richter jest konsekwentna w swoim działaniu i obdarza mnie zaufaniem – powiedział Andrzej Pągowski, Dyrektor Artystyczny projektu.

Fot. materiały prasowe

Sztuka, która łączy

Na dwunastu kartach kalendarza splatają się różne spojrzenia – kobiece i męskie. Sześć artystek i sześciu artystów interpretuje takie pojęcia jak partnerstwo, uczciwość, komunikacja, wsparcie, harmonia, przyjaźń czy miłość.

W tym roku udział w projekcie wzięli: Kaja Renkas, Dawid Ryski, Magda Danaj, Piotr Socha, Magdalena Pankiewicz, Patrycja Longawa, Paweł Jońca, Emilia Dziubak, Kuba Sowiński, Ola Jasionowska, Mirosław Adamczyk. Jedną z ilustracji wykonał również dyrektor artystyczny kalendarza, Andrzej Pągowski. Każda praca jest osobistą historią, pełną emocji i refleksji, a cały kalendarz tworzy spójną galerię obrazów opowiadających o sensie relacji.

Podczas wernisażu goście mogli nie tylko podziwiać prace twórców zaproszonych do jubileuszowej edycji, ale także zobaczyć okładki wszystkich dotychczasowych odsłon „Kalendarza Artystycznego”. Ta symboliczna podróż przez 15 lat projektu pozwoliła dostrzec jego rozwój, konsekwencję artystyczną i imponującą skalę przedsięwzięcia.

– Każdy znajduje w tym projekcie coś dla siebie, ponieważ język sztuki jest uniwersalny. Relacje to temat, który obecny jest od wielu miesięcy w naszej pracy biznesowej, ponieważ dostrzegamy ich znaczenie i powiązanie ze zdrowiem. Przeprowadziliśmy badania społeczne i kampanie świadomościowe, w których przyjrzeliśmy się relacjom i ich znaczeniu dla Polek i Polaków. W naturalny sposób zainspirowało to nas do przełożenia tych refleksji na karty Kalendarza Artystycznego – przyznała Aneta Grzegorzewska, Dyrektorka ds. korporacyjnych i relacji zewnętrznych Gedeon Richter Polska.

Fot. materiały prasowe